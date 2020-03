Toptalent moet 16,5 miljoen euro ophoesten omdat hij contract ontbond nadat hooligans spelers toetakelden met fakkels en strijkijzers GVS

19 maart 2020

12u03 0 Buitenlands voetbal Dat was wellicht even slikken. AC Milan-spits Rafael Leão (20) moet zijn oude club Sporting Lissabon liefst 16,5 miljoen euro betalen omdat hij in 2018 zijn contract eenzijdig liet ontbinden. Leão kreeg de schrik van zijn leven toen hooligans twee jaar geleden het trainingscomplex van Sporting bestormden en klappen uitdeelden aan ploegmaats. De talentvolle aanvaller wilde weg, maar betaalt daar nu de peperdure rekening voor.

Flashback naar mei 2018. Vijftig hooligans van Sporting Lissabon drongen het trainingscomplex van de Portugese eersteklasser binnen om verhaal te halen in een teleurstellend seizoen. De amokmakers waren gewapend met riemen, fakkels en zelfs strijkijzers en takelden onder andere Bas Dost, Rui Patricio, William Carvalho en voormalig trainer Jorge Jesus zwaar toe. Ook een deel van het trainingscentrum werd vernield.

“Dit is ongezien”, reageerde Dost achteraf. “We zijn ons allemaal kapot geschrokken. Opvallend: achteraf meldden Portugese media dat Sporting-voorzitter Bruno de Carvalho zelf de actie op poten zou hebben gezet. De excentrieke man wou een signaal geven na een derde plek in de Primeira Liga en de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League, waar Atlético Madrid zich de betere toonde.

Eenzijdige ontbinding

Wie ook de bestorming van de harde kern meemaakte: Rafael Leão. De talentvolle spits had de volledige jeugdopleiding van de achttienvoudige Portugese landkampioen doorlopen en maakte op dat moment drie maanden deel uit van de hoofdmacht. Het incident had zo’n grote indruk op hem nagelaten, dat hij zijn contract eenzijdig liet ontbinden. Ook onder meer Rui Patrício en Gelson Martins - nu bij Wolverhampton en AS Monaco - zegden hun verbintenis met de club op.

Leão ging bij het Franse Lille aan de slag, waar hij zich meteen opwierp tot een absolute vedette. Met acht goals in 26 matchen trok hij de interesse van heel wat topclubs. Niet vreemd, volgens statistiekenbureau OptaPaolo was hij één van de meest productieve tieners van Europa. Enkel Jadon Sancho en Kai Havertz, ook ín of ná 1999 geboren, konden gelijkaardige statistieken voorleggen. Uiteindelijk hengelde AC Milan hem afgelopen zomer na één jaar Frankrijk voor een som van 23 miljoen euro binnen. Enig probleem: ondertussen bleef Sporting niet bij de pakken zitten. Os Leões spande verschillende rechtszaken aan, Wolverhampton en AS Monaco moesten al buigen en een fikse som aan de Portugese club overmaken.

16,5 miljoen euro

Nu is Leão aan de beurt, met één belangrijk verschil. Niet Lille - “wij betalen niets”, klonk het daar resoluut - moet volgens de Portugese rechter een dwangsom betalen, wel de speler zelf. En het gaat niet om een habbekrats. Sporting vroeg een bedrag van 41 miljoen euro, A Bola weet dat Leão uiteindelijk 16,5 miljoen euro moet ophoesten. Dat bedrag zou de transferwaarde van de inmiddels 20-jarige spits zijn geweest op het moment hij Sporting verliet. Leão vroeg op zijn beurt 100.000 euro van Sporting voor “morele intimidatie”, maar komt dus als verliezer uit de strijd.

Nog belangrijk. Volgens Italiaanse media heeft Leão op dit moment bij de club uit Milaan een jaarsalaris van 1,4 miljoen euro. Ook voor hem is 16,5 miljoen euro dus een smak geld. Waarschijnlijk gaat de jeugdinternational in beroep.