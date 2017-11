Topkeepster Solo beschuldigt ex-FIFA-voorzitter Blatter van seksuele intimidatie Mark Caldenhoven

22u03 1 Getty Hope Solo en Sepp Blatter tijdens de uitreiking van de Gouden Bal in 2013. Buitenlands Voetbal De Amerikaanse keepster Hope Solo heeft voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter beschuldigd van seksuele intimidatie. De Zwitser zou haar bij haar billen hebben gegrepen tijdens de uitreiking van de Gouden Bal in 2013. Dat zegt ze in een interview met de Portugese krant Expresso, dat morgen een interview met Solo publiceert.

Blatter zou Solo bij "de kont hebben gegrepen" vlak voordat ze in 2013 het podium opstapte bij de uitreiking van de 'Ballon D'Or' in het Zwitser Zürich, zo vertelt de Amerikaanse recordinternational in Expresso. Solo mocht de trofee voor Speelster van het Jaar uitreiken aan ploeggenote Abby Wambach van het Amerikaanse elftal.

Solo, die liefst 202 interlands speelde voor de VS, zegt dat ze compleet in shock was na het incident. "Ik moest mijzelf bij elkaar rapen, want ik moest mijn teamgenoot haar grootste prijs uit haar carrière geven.'' In de Engelse krant 'The Guardian' ontkent Blatter ten stelligste dat het voorval heeft plaatsgevonden. "Deze beschuldiging is belachelijk.''