Topkeepster Solo beschuldigt Blatter van seksuele intimidatie: "Hij heeft in mijn achterste geknepen"

Solo beschuldigt Blatter van seksuele intimidatie: "Hij heeft in mijn achterste geknepen" "Belachelijk", zegt Blatter.

22u03 634 Getty Hope Solo en Sepp Blatter tijdens de uitreiking van de Gouden Bal in 2013. Buitenlands Voetbal De Amerikaanse keepster Hope Solo heeft voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter beschuldigd van seksuele intimidatie. De Zwitser zou haar bij haar billen hebben gegrepen tijdens de uitreiking van de Gouden Bal in 2013. Dat zegt ze in een interview met de Portugese krant Expresso, dat morgen een interview met Solo publiceert.

Blatter zou Solo bij "de kont hebben gegrepen" vlak voordat ze in 2013 het podium opstapte bij de uitreiking van de 'Ballon D'Or' in het Zwitser Zürich, zo vertelt de Amerikaanse recordinternational in Expresso. Solo mocht de trofee voor Speelster van het Jaar uitreiken aan ploeggenote Abby Wambach van het Amerikaanse elftal.

Solo, die liefst 202 interlands speelde voor de VS, zegt dat ze compleet in shock was na het incident. "Ik moest mijzelf bij elkaar rapen, want ik moest mijn teamgenoot haar grootste prijs uit haar carrière geven." In de Engelse krant 'The Guardian' ontkent Blatter ten stelligste dat het voorval heeft plaatsgevonden. "Deze beschuldiging is belachelijk."

Vrouwen in sportwereld

In een post op Instagram van vorige maand betuigde de beroemde doelvrouw haar steun aan de vrouwen die tijdens en in de nasleep van het Weinstein-schandaal met hun getuigenissen en ervaringen naar buiten zijn gekomen. "Deze dappere vrouwen van Hollywood en de entertainmentsector hebben veel kracht getoond door dit maatschappelijke probleem aan te kaarten dat systematisch is in de menselijke cultuur", aldus de keepster die onder de afbeelding beschrijft ze hoe grensoverschrijdend gedrag ook in de sportwereld alomtegenwoordig is, van ongepaste opmerkingen, ongewenste benaderingen en aanrakingen, tot coaches en zelfs journalisten die spreken over de 'tits' van de speelsters." Hoewel ze altijd het gevoel heeft gehad dat ze voor zichzelf opkwam, waren er nooit gevolgen voor de daders. "Dit moet nu ophouden. Door te zwijgen zullen we de wereld niet veranderen", vervolgde Solo.