Topdokter heeft goed nieuws voor Kompany en Guardiola Al 8 weken niet meer op wedstrijdblad door kuitblessure Kristof Terreur in Engeland

09u55

Bron: HLNinEngeland 13 RV Vincent Kompany bij dokter Ramon Cugat, met Diaz en Mendy Buitenlands Voetbal Vincent Kompany (31) is met goed nieuws teruggekeerd uit Barcelona. Na een laatste check-up bij de gerenommeerde dokter Ramón Cugat mag hij het trainingsritme opvoeren. Bij Man City gaan ze ervan uit dat hij volgende week weer op het oefenveld staat.

Het eind van de tunnel is in zicht. Na acht weken lappenmand mag Kompany weer voluit gaan. De kleine kuitblessure, die maar moeizaam herstelde, is zo goed als geheeld. Na een laatste check-up bij dokter Cugat dinsdag in Barcelona zette de medische staf van City het licht op groen om de trainingsarbeid op te voeren. Zijn 38ste comeback sinds hij in 2008 bij de Engelse club tekende, wordt in de steigers gezet. Of hij de oefeninterlands tegen Mexico en Japan haalt, valt nog af te wachten.

Klein kwaaltje

Kompany blesseerde zich in de oefeninterland tegen Gibraltar op 31 augustus. Op voorspraak van zijn medische staf suste bondscoach Martínez dat Kompany slechts één à twee dagen aan de kant zou staan. Hij had een onschuldige trap op de knie geïncasseerd, maar in de opwarming van de laatste training voor Griekenland voelde hij wel plots stramheid in de kuit. Een alarm ging af, maar de eerste signalen waren positief. Ook Guardiola noemde het op zijn persconferentie een ‘klein kwaaltje’. Miniem, maar lastig. Kompany hervatte eind september al een keer de trainingen, maar haakte snel weer af. De kuit bleef stram aanvoelen.

Geen einde carrière

Kompany kan het aantal kuitblessures al lang niet meer op twee handen tellen. De spierletsels situeren zich telkens op een andere plaats, maar hij raakt er maar moeilijk vanaf. Dokter Cugat is er net als Lieven Maesschalck van overtuigd dat Kompany nog minstens enkele jaren op het hoogste niveau kan presteren. "Zolang hij tenminste naar de dokters luistert", voegt hij daar dan met de glimlach aan toe, alluderend op de ontembare drive van Kompany om zo snel mogelijk terug te keren.

He was supposed to be out for a few days. Vincent Kompany, sidelined for 8 weeks, flew to Barcelona on Monday to visit dr Cugat. #mcfc pic.twitter.com/J9sZNiA762 Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link