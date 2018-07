Tom Saintfiet wordt bondscoach van Gambia XC

18 juli 2018

09u39

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Tom Saintfiet (45) is aangesteld als bondscoach van Gambia. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor negen maanden. Dat heeft de Gambiaanse voetbalbond bevestigd op zijn website.

Saintfiet moet Gambia zien te kwalificeren voor de Africa Cup 2019. Zijn contract loopt af op het einde van de kwalificaties. In kwalificatiegroep D verloor Gambia op de eerste speeldag met 1-0 van Benin. Op 7 september ontvangen de Gambianen Algerije, een maand later (10/10) gaan ze op bezoek bij Togo. De top twee van de poule plaatst zich voor de Africa Cup, die in 2019 doorgaat in Kameroen.

Tom Saintfiet coachte al een rist nationale ploegen, vooral in Afrika. Zo stond hij aan het roer bij Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo, Bangladesh en Trinidad en Tobago. Eind april werd hij na ruim een half jaar ontslagen bij Malta.

"Gezien zijn uitgebreide kennis en ervaring als coach, hebben we er vertrouwen in dat hij alle aspecten van het Gambiaanse voetbal vooruit zal helpen", zo klinkt het op de website van de Gambiaanse voetbalbond. Donderdagnamiddag wordt Saintfiet officieel voorgesteld.