Tom Saintfiet wordt bondscoach van Gambia: "Een mooie uitdaging, maar ik zou graag eens aan de slag gaan in België" KDZ

18 juli 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 3 Buitenlands Voetbal Tom Saintfiet (45) is aangesteld als bondscoach van Gambia. De tiende keer al dat Saintfiet een nationale ploeg onder zijn hoede neemt. “Ik haat het woord ‘globetrotter’. Dat impliceert dat ik met de plezier de wereld rondreis, maar ik zou graag aan de slag gaan in België.”

Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo, Bangladesh en Trinidad & Tobago, Malta en nu dus ook Gambia. “Voor de tiende keer bondscoach, dat is toch vrij uniek denk ik”, lacht Tom Saintfiet wanneer we hem aan de lijn krijgen vanuit een hotel in Banjul, de hoofdstad van Gambia. “Dit is andermaal een mooie uitdaging. Gambia is een land dat zich nooit voor een groot voetbaltoernooi heeft kunnen plaatsen. Niet voor de Africa Cup, laat staan voor een WK. En toch zijn de mensen hier dol op voetbal. Ik heb hier ooit met Namibië gespeeld en toen zat het stadion afgeladen vol met 25.000 fans. De kwalificatie voor de Africa Cup van 2019 is al begonnen. We zitten in een poule met Algerije, Togo en Benin. Ik hoop vooral dat we competitief kunnen zijn met die landen.”

Saintfiet is de verpersoonlijking van een ‘globetrotter’. Hij was werkzaam op vier continenten. “En toch huiver ik van die term ‘globetrotter’”, zegt hij. “Dat impliceert dat ik graag de wereld rondreis, maar ik zou mijn kunnen als coach graag eens tonen in België. Er zijn maar 16 clubs in 1A en 8 clubs in 1B. Dat zijn 24 plaatsen voor meer dan 100 Belgische trainers met een Pro Licence diploma. In het verleden had ik een paar gesprekken met Belgische profclubs, maar ik kreeg toen telkens te horen dat ik geen ‘ervaring’ had met de Belgische competitie. Een argument dat geen steek houdt als je dan ziet dat die ploegen achteraf opteren voor een buitenlandse coach. Ik hoop in de toekomst zeker eens een kans te krijgen in België.” Want ervaring heeft Saintfiet intussen met hopen. “Je kan één of twee keer geluk hebben als coach, maar als je al voor de 10de keer gevraagd wordt wil dat toch iets zeggen.”

Saintfiet gaat het in Gambia niet anders aanpakken dan bij al die andere landen waar hij werkzaam was. “De sleutel tot succes is dat je de cultuur moet begrijpen van het land waarin je werkt, die fout maken veel coaches nog. In een multi-culturele samenleving mag je niet iedereen over dezelfde kam scheren. ‘Pick your battles’, ga niet in discussie over dingen die er toch niet toe doen. Over velden, hotels, trainingsfaciliteiten, daar zijn geen compromissen over te maken. Dat moet tip top in orde zijn. De meeste spelers - Omar Colley is de meest bekende - spelen in Europa en verwachten ook hier dat alles piekfijn geregeld is.”

Kent u de speelstijl waar Saintfiet voor staat als coach? Wellicht niet, veel wedstrijden van zijn ploegen zult u nog niet gezien hebben. “In Togo stond ik bekend als ‘Mr discipline’. Dat geeft toch al een kleine indicatie”, lacht de man uit Mol. “Ik hamer op een goede organisatie om van daaruit aan te vallen. Je bent als coach altijd afhankelijk van de kwaliteiten van je spelers.”

Rode Duivels

“Ik heb alle wedstrijd van de Rode Duivels gezien op het WK. Als Belg hoopte ik natuurlijk dat ze wereldkampioen zouden worden. Als supporter, maar ook als coach. Een Belgische wereldtitel had enorm veel deuren geopend voor Belgische coaches in het buitenland, ook al stond er een Spanjaard aan het roer.”