Toestel Sala crashte mogelijk na koolmonoxidevergiftiging voetballer HAA

14 augustus 2019

15u56

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal De crash van het vliegtuigje met voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson is mogelijk veroorzaakt door koolmonoxidevergiftiging. De meldt de Britse onderzoeksraad voor vliegtuigongevallen AAIB.

In het bloed van de Argentijnse profvoetballer werd een sterk verhoogde concentratie van COHb aangetroffen, wat duidt op vergiftiging door koolmonoxide (CO). Volgens de onderzoeksraad is het waarschijnlijk dat ook de piloot in het kleine vliegtuig vergiftigd raakte.

Bij Sala werd een COHb-saturatie van 58 procent aangetroffen. Bij concentraties boven de 50 procent raken mensen bewusteloos en krijgen ze vervolgens een hartaanval, aldus de AAIB. Het lichaam van Ibbotson is niet teruggevonden.



Het vliegtuigje met Sala en Ibbotson verdween in januari dit jaar van de radar ten noorden van het eiland Guernsey. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City.