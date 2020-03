Toekomst van Barcelona verzekerd? Zoontjes van Messi en Suárez vinden vlot de weg naar doel LRE

04 maart 2020

13u47

Bron: SPORTbible 0 Buitenlands Voetbal Thiago Messi (7) en Benjamin Suárez (6), namen om zeker te onthouden. ‘De zoontjes van’ spelen samen bij de u8 van Barcelona. Net als hun vaders vormen ze een koningskoppel op het veld. Dit bewezen ze afgelopen weekend met enkele pareltjes. Zien we deze twee in de voetsporen treden hun vaders?

Barcelona moet zich geen zorgen maken om de opvolging van Messi en Suárez. Niemand minder dan hun zoontjes spelen nu al de pannen van het dak bij de u8 van Barcelona. Dit toonden ze afgelopen weekend nog. Hun ploeg wist te winnen met 9-2. Thiago Messi en Benjamin Suárez, beide spelende met het rugnummer van hun vader (nummer 10 en 9), hadden hier een groot aandeel in met enkele prachtige doelpunten. In Argentinië zijn ze alvast heel enthousiast. “We hebben al een spits voor 2038", klinkt het op Twitter.

Bekijk hier de goals van Thiago Messi:

Atentos al control y la definición de Thiago Messi en la Sub 8 del Barcelona, donde marcó un doblete en la goleada 9-2 ante la Escola Semedo. Ya tenemos delantero para el Mundial 2038



(🎥: @minutounocom) pic.twitter.com/pTb9KcFGHD Bolavip Argentina(@ BolavipAr) link

Messi vertelde al in een interview met SPORT dat Thiago zijn grootste criticus is. “Het is altijd moeilijk om nederlagen en slechte uitvoeringen te verwerken, maar Thiago dwingt me nu om commentaar te geven op wat er is gebeurd en het uit te leggen. Hij volgt alles, stelt vragen en geeft me notities als het niet zo goed gaat. Ja, ja, ik heb zelfs al een paar keer kritiek gekregen!”

Het zoontje van Luis Suárez , Benjamin, wist ook uit te blinken met een prachtig schot in de rechterbovenhoek. Dat het jongetje ook al oog heeft voor een goede viering toont hij met een mooie duik. Suárez zou er alvast trots op zijn.

De goal van Thiago Messi, en het doelpunt met viering van Benjamin Suárez:

Hoy marcaron en la sub-8 , Thiago Messi y Benja Suárez 😍😍🤤💪 pic.twitter.com/YMhL17rdGx Malika 🌺(@ _maaliika_) link