Tite blijft aan boord als Braziliaanse bondscoach tot na het WK in Qatar

25 juli 2018

23u59

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De Braziliaanse voetbalbond (CBF) heeft vanavond laten weten het contract van bondscoach Tite te verlengen tot na de Wereldbeker in Qatar in 2022. De 57-jarige Tite is bondscoach van Seleçao sinds juni 2016.

Op het voorbije WK in Rusland werd de topfavoriet in de kwartfinales uitgeschakeld door de Rode Duivels (2-1).

Rogério Caboclo, de delegatieleider van de Brazilianen in Rusland, benadrukte de positieve punten van Tite op de website van de voetbalbond. "Hij toonde zich een aanjager van de waarden die wij aanhangen. Dat zijn talent, competentie en toewijding", aldus Caboclo.

Ook Tite, die als bondscoach 20 van zijn 26 interlands won (4 draws en 2 nederlagen), was blij te kunnen aanblijven. "De ervaring in Rusland heeft voor een vertrouwensrelatie gezorgd binnen het team. Dat zal in de volgenden stappen tot uiting komen.

Eerder in zijn carrière was Tite - behoudens twee uitstapjes naar de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Ain (2007) en Al-Wahda (2010) - altijd actief in Brazilië. Hij coachte topteams als Grêmio (2001-2003), Corinthians (2004-2005, 2010-2013 en 2014-2016) en Palmeiras (2006).