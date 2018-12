Tiende zege voor Witsel en Dortmund, Bayern haalt het nipt in Bremen LPB

01 december 2018

Tiende zege voor Axel Witsel en Borussia Dortmund in de Bundesliga. Veel overschot had de leider tegen Freiburg niet. Een penaltygoal van Marco Reus kort voor rust deed de grendel van het slot, een defensief Freiburg gaf nauwelijks iets weg. Even snel was de gelijkmaker bijna een feit. Een fraaie vrije trap van Gondorf spatte uiteen op de onderkant van de lat. Na de pauze stelde Dortmund zich tevreden met controlevoetbal. Piszczek knalde in de slotfase op de dwarsligger. De ingevallen Alcacer, wéér hij, dikte in de extra tijd aan tot 2-0. Met tien goals zit de Spanjaard nu alleen op de topschutterstroon in de Bundesliga.

Bayern München ging met 1-2 winnen op het veld van Werder Bremen. Twee doelpunten van Gnabry (ex-Werder) zetten de ‘Rekordmeister’ in de competitie weer op het goede spoor. Tussendoor maakte de thuisploeg gelijk via Osako, een fase waarbij Neuer stevig de mist inging. Bij Bayern moest de geblesseerde Franck Ribéry een paar minuten voor rust vervangen worden. Arjen Robben haakte bij de opwarming geblesseerd af. Dortmund blijft leider met 33 op 39, Bayern volgt als derde op negen punten.

