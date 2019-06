Tien om te zien op het EK voor beloften PJC in Italië

16 juni 2019

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 EK voor beloften Omdat het EK U21 in Italië en San Marino meer is dan de Jonge Duivels: tien spelers om naar uit te kijken. En ‘t zijn geen pannenkoeken...

Xaver Schlager - Oostenrijk

Club Brugge kent ‘m. Xaver Schlager (21) scoorde tegen de Bruggelingen in de 4-0-zege in februari in de Europa League. Schlager is een middenvelder die weet wat winnen is. Met Red Bull Salzburg veroverde hij de UEFA Youth League en de Oostenrijkse landstitel was eigenlijk nog voor het seizoen goed en wel begonnen was al binnen. Daarnaast op Schlagers palmares: 11 A-caps en een halve finale in de Europa League in 2018. Tegen Marseille stond hij toen twee keer in de basis. Schlager heeft vista, leiderschap en een neus voor goals.

Nikola Vlasic - Kroatië

Weinigen op dit EK die zullen kunnen vertellen wat Nikola Vlasic (21) wel kan: “Ik scoorde het winnende doelpunt tegen Real Madrid.” Dat gebeurde in de groepsfase van de Champions League, met CSKA Moskou. De Russen huurden Vlasic van Everton, dat in 2017 ongeveer 10 miljoen euro betaalde om de vleugelspeler weg te kopen bij Hajduk Split. Vlasic is A-international voor Kroatië - toch de nummer twee op het WK. De dribbelaar met goed schot is de zoon van voormalig tienkamper Josko, zus Blanka is veelvoudig wereldkampioen hoogspringen.

Robert Skov - Denemarken

Een fenomeen. Liefst 29 doelpunten in 34 competitieduels maakte Robert Skov (23) afgelopen seizoen bij FC Kopenhagen. Het maakt dat de interesse voor de aanvaller toeneemt - Wolverhampton en Tottenham tonen belangstelling -, maar in Denemarken gaan er stemmen op dat het beter is om eerst te bevestigen. Niet zo stom gezien: Skov beleeft nu pas voor het eerst zo een wonderjaar, met ook erg goeie prestaties bij de beloften en een debuut bij de nationale ploeg. Vandaar dat sommigen zich afvragen: is hij een eendagsvlieg?

Robert Skov, a target of Tottenham according to Sky Sports, commits future to Copenhagen, I understand after speaking to him. #THFC #Tottenham #Spurs #PremierLeague pic.twitter.com/BhLEoqW5jM Aidan Jones(@ ajones_media) link

Phil Foden - Engeland

“Speciaal”, noemt Man City-manager Pep Guardiola zijn middenvelder Phil Phoden (19). In de positieve zin weliswaar - Guardiola lanceerde de tiener. Fodens hoogtepunt dit seizoen was waarschijnlijk zijn winnende treffer tegen Tottenham, die achteraf gezien belangrijk bleek in de strijd om de titel. In 2017 al leerde de voetbalwereld de linkspoot kennen, toen hij de prijs voor beste speler won op het WK U17. Twee jaar later staat hij op het EK U21 en op de radar van bondscoach Gareth Southate - zo snel kan het gaan.

Ianis Hagi - Roemenië

Een naam als een klok. Zo gaat dat nu eenmaal als je vader de Roemeense legende Gheorghe is. “Maar hij is niet met me te vergelijken”, aldus papa. Hagi (20) is tweevoetig, creatief en een vrijetrapspecialist. In het verleden werd hij regelmatig gelinkt aan Anderlecht en Standard, maar het is maar zeer de vraag of de spelmaker van Viitorul Constanta haalbaar is voor Belgische clubs. Hagi is geboren in Istanboel, toen zijn vader daar uitkwam voor Galatasaray, en beproefde in 2016 tevergeefs zijn geluk in de Serie 1 bij Fiorentina.

Houssem Aouar - Frankrijk

De jonge Duivels hebben er nog nachtmerries van. Begin juni deed Houssem Aouar (20) mee in de laatste oefenmatch van de Belgen richting EK (3-0-verlies). Bij vlagen was de klasse van de spelmaker, die niet toevallig Juninho en Zidane als rolmodellen heeft, toen al merkbaar. Lyon-product Aouar - zeven goals en zes assists in de Ligue 1 - ziet wat anderen niet zien en kan het ook nog eens uitvoeren. Zijn club heeft dan ook de angst dat zijn goudhaantje stilaan toe is aan iets nieuws. En dat zegt hij zelf ook: “Maar eerst zien wat mijn rol wordt.”

Moise Kean - Italië

Behoeft hij nog een presentatie? Juventus-aanvaller Moise Kean (19) is een wereldster. De zoon van Ivoriaanse ouders was bijvoorbeeld de eerste speler geboren na 2000 om te spelen in de Champions League. Voorts is hij de jongste die een goal maakte (tegen Finland) voor Italië sinds Bruno Nicolé in 1958. En bij Juventus staat hij regelmatig in de basis, ondanks de aanwezigheid van toppers als Dybala en Ronaldo. Nog dit: tijdens een uitwedstrijd tegen Cagliari was Kean het slachtoffer van racisme, na zijn doelpunt ging hij demonstratief voor de harde kern staan.

Luka Jovic - Servië

60 miljoen euro. Dat is de som die Real Madrid aan Frankfurt betaalde voor Luka Jovic (21). Daar scoorde de Serviër maar liefst 25 keer, met als meest opmerkelijke stunt zijn vijfklapper tegen Fortuna Düsseldorf. Voor Benfica is Jovic een financiële tegenvaller. In Portugal kon de goalgetter nooit aarden, maar in de Bundesliga trapte hij plots wel alles binnen. Frankfurt lichtte dan ook de optie van slechts 7 miljoen euro. Reken de winst gerust zelf uit...

Alexander Nübel - Duitsland

Een keeper - omdat het kan. De natuurlijke opvolger van Manuel Neuer, zo omschrijven Duitse media Alexander Nübel (22). Het is zo zot niet: fysiek zijn er wat gelijkenissen, beiden braken door bij Schalke 04 en ze zijn alle twee niet alleen goed met de handen, maar ook met de voeten. Tot zijn veertiende was Nübel dan ook een polyvalente veldspeler.

#FCBayern target Alexander Nübel on his future: "I am now at an age where I want to and have to play." [TZ] pic.twitter.com/cs4The3j6n Home Bayern(@ _HomeBayern) link

Mikel Oyarzabal - Spanje

Leuk weetje. Mikel Oyarzabal (22) speelde al voor twee nationale teams: dat van Spanje (2 caps) en… de Baskische ploeg. De winger, die bij Sociedad een sterkhouder is, kan met vertrouwen naar Italië afzakken. Op 10 juni stond hij namelijk op het scorebord met Spanja tegen Zweden (3-0) op weg naar EURO 2020. Naar verluidt wil FC Barcelona Oyarzabal, die ‘gewoon’ een erg stijlrijke voetballer is, na het EK graag aantrekken.