Tielemans loopt met Monaco in extremis tegen nederlaag aan tegen Lyon 23u26 0 AFP Tielemans in duel met Mapou Yanga-Mbiwa. Buitenlands Voetbal Youri Tielemans begon bij Monaco andermaal op de bank tegen Lyon. Tien minuten voor tijd viel hij in, de Monegasken verloren met 3-2. In de Bundesliga speelde Orel Mangala negentig minuten bij Stuttgart, dat Keulen met 2-1 versloeg.

Monaco ging op bezoek bij Lyon, dat het seizoen met 13 op 24 niet goed begonnen was. Mariano, tot vorig seizoen nog bij Real Madrid, bracht de thuisploeg al vroeg (11.) op voorsprong. Lang duurde de vreugde niet. Zes minuten later maakte Rony Lopes gelijk. Ook een antwoord van Lyon liet niet lang op zich wachten. Na 23 minuten stond het al 2-1 na een doelpunt van Nabil Fekir. Adama Traoré maakte even later (34.) alweer gelijk.



In de tweede helft mocht Traoré tien minuten voor affluiten gaan rusten, en zo kon Tielemans nog een klein beetje ritme opdoen. Met hem erbij gaf Monaco helemaal in het slot wel nog een punt weg, na een nieuw doelpunt van Fekir (90+5.) diep in blessuretijd. Monaco blijft met negentien punten tweede in de Ligue 1, Lyon (16 ptn) wordt voorlopig derde.

Mangala wint

Mangala, nog maar negentien jaar, mocht voor de vijfde keer starten bij Stuttgart. Thuis tegen rode lantaarn FC Keulen opende Anastasios Donis (38.) de score. Een klein kwartier voor tijd kwam Dominique Heintz (77.) verrassend met de 1-1 voor de bezoekers. Diep in de blessuretijd bezorgde Chadrac Akolo (90+4.) de thuisploeg alsnog de driepunter.



Stuttgart schuift met tien punten op van de veertiende naar de tiende plaats, Keulen blijft met één schamel puntje laatste.