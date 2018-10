Thorgan Hazard evenaart broer Eden in de cijfers: ex-Gouden Schoen schittert bij Gladbach Kristof Terreur in Engeland

21 oktober 2018

20u06

De ene Hazard heeft de andere bijgebeend. In de cijfertjes dan toch. Thorgan Hazard (25) heeft sinds vanavond ook rechtstreeks een voet in 11 doelpunten, net als broer Eden (27). De voormalige Gouden Schoen was samen met hattrickheld Jonas Hofmann de inspirator van Borussia Monchengladbach tegen Mainz. Welke Hazard betaalt de andere straks een etentje?

De weddenschap loopt al een aantal jaren. Anderhalf jaar geleden onthulde Thorgan Hazard in deze krant de afspraken tussen de voetbalbroers Hazard. Thorgan: “Wie van ons het minst beslissend is in goals en assists moet op het einde van het seizoen het restaurant betalen. We doen dat al twee jaar.” Op dit moment staan ze op gelijke hoogte. Eden Hazard is voorlopig topschutter in de Premier League met 7 goals en was in alle competies rechtstreeks betrokken bij 11 doelpunten (8 goals en 3 assists). Met twee assists en een doelpunt beende Thorgan zijn oudste broer vandaag bij. In negen wedstrijden scoorde hij er zeven (waaronder een hattrick in de beker tegen een laagvlieger) en gaf hij vier beslissende passes. Net als Eden begon hij nooit zo straf aan een seizoen.

The Hazard competition: both brothers directly involved in 11 goals.



🇧🇪 Eden Hazard (Chelsea)

🏟 11 games

⚽️ 8 goals

🅰️ 3 assists



🇧🇪 Thorgan Hazard (Gladbach)

🏟 9 games

⚽️ 7 goals

🅰️ 4 assists



Who will be paying dinner this season? #cfc pic.twitter.com/ObaO3owuZH Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link