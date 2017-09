Thorgan Hazard bezorgt Mönchengladbach in extra tijd de volle buit - Praet krijgt pak slaag 18u04

Borussia Mönchengladbach heeft op de zevende speeldag in de Duitse Bundesliga met 2-1 gewonnen van Hannover 96. Rode Duivel Thorgan Hazard scoorde in de blessuretijd het winnende doelpunt van op de penaltystip.

In het Borussia-Park kwam de wedstrijd pas in de tweede helft op gang. Matthias Ginter (67.) opende de debatten met een intikker. Hannover reageerde snel, Martin Harnik (71.) kopte de 1-1 tegen de netten. De Borussen waren voor eigen publiek de betere ploeg en gingen op zoek naar het winnende doelpunt. In de blessuretijd legde de scheidsrechter het leer op de stip, de VAR bevestigde de beslissing. Hazard kroonde zich tot matchwinnaar door de elfmeter feilloos om te zetten. Gladbach verzamelde elf punten en rukt in de voorlopige stand op naar de zesde plaats.



Wolfsburg moest na een 1-1-gelijkspel tegen Mainz vrede nemen met een punt. Josuha Guilavogui (55.) opende met een rake kopbal na een hoekschop de score voor de 'Wolven'. Yoshinori Muto (74.) bracht de score in evenwicht. De Japanner mocht vrijstaand over Casteels binnenkoppen. In de slotfase moest Wolfsburg nog alle zeilen bijzetten, nadat Paul-Georges Ntep met rood van het veld was gestuurd. Origi kon zijn stempel op de wedstrijd niet drukken en werd in de 84ste minuut naar de kant gehaald. Wolfsburg bezet met zeven punten de twaalfde stek.

Boyata met puntenverlies

In de Schotse Premiership heeft Celtic in eigen huis puntenverlies geleden tegen Hibernian, het werd 2-2 in Celtic Park. De Schotse recordkampioen, afgelopen woensdag nog met 0-3 te sterk voor RSC Anderlecht in de Champions League, kwam zelfs 1-2 achter. Callum McGregor, die de score ook al had geopend, redde tien minuten voor tijd een punt. Dedryck Boyata maakte de match vol bij Celtic, dat na acht speeldagen op kop staat met twintig punten.

Andere Belgen in buitenland

In de Italiaanse Serie A kreeg Sampdoria op de zesde speeldag een pak slaag van Udinese. Dennis Praet, die de match volmaakte bij de bezoekers, ging met 4-0 onderuit in Udine. Sampdoria laat zo de kans liggen om zich in de top vier te nestelen. Met 11 punten bezetten Praet en co de achtste plaats. Udinese (6 ptn) is dertiende.



In de Turkse competitie heeft Kayserispor op de zevende speeldag een 3-1-zege geboekt tegen Bursaspor. Geoffrey Mujangi Bia mocht bij Kayseri de slotminuten volmaken. Zijn club staat met veertien punten verrassend op de tweede plaats in de Süper Lig. Galatasaray boekte in Istanboel een 3-2 overwinning tegen Karabukspor. Jason Denayer startte op de bank en kwam pas in de slotminuut tussen de lijnen, meteen nadat Maicon het winnende doelpunt had gemaakt. Gala staat na zeven speeldagen comfortabel aan de leiding met 19 punten.



In de Russische Premjer Liga ging Rubin Kazan in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Amkar. Bij een 0-0-stand werd Maxime Lestienne in de 75ste minuut tussen de lijnen gebracht. Nog geen tien minuten later scoorde Janusz Gol het enige doelpunt van de partij. Rubin Kazan (14 ptn) staat na twaalf speeldagen op de achtste plaats, net boven Amkar.



Tortol Lumanza heeft Stabaek op de 24e speeldag in de Noorse voetbalcompetitie met een doelpunt geholpen aan een knappe remonte tegen Vaalerenga. De thuisploeg boog een 0-2 achterstand om in een 4-2 winst. Lumanza scoorde de 3-2. Stabaek (33 ptn) staat op de zesde plaats in de Eliteserien.