Thomas Vermaelen tekent voor 2,5 jaar bij Japanse Vissel Kobe Kristof Terreur

26 juli 2019

09u58 2 Buitenlands voetbal Duimpje omhoog. De toekomst van Thomas Vermaelen (33) ligt in Japan. De Rode Duivel tekent een contract voor 2,5 seizoenen bij Vissel Kobe, waar hij zijn ex-ploegmaats Andrés Iniesta en Lukas Podolski terugvindt. Verder staat ook David Villa er op de loonlijst.

Het is wachten op de officiële aankondiging van de transfer, maar alles is zo goed als geregeld. Vermaelen doorstond zijn medische tests, bezocht het trainingscomplex en poseerde al fier met stafleden in een outfit van Vissel Kobe. “De bevestiging komt er snel”, zeggen ze bij Vissel Kobe.

Vermaelen heeft zijn transfer na een maand wachten dus eindelijk beet. Vermaelen paste onlangs voor een avontuur bij het Qatarese Al-Arabi. Er lag een lucratief contract voor een jaar met optie klaar, maar uiteindelijk ging onze landgenoot er niet op in. Met het oog op het EK volgend jaar wil hij niet op een te laag niveau spelen. De J-League staat hoger aangeschreven dan het voetbal in Qatar.

Voordien had Vermaelen ook ‘neen’gezegd op een vraag van Vincent Kompany of hij naar Anderlecht wilde komen. Wegens sportief en vooral financieel niet aantrekkelijk.

Vermaelen was een vrije speler, nadat Barcelona zijn aflopende contract niet verlengde. Dat hij bij Vissel Kobe terechtkomt, is geen toeval. De club is eigendom van de Crimson Group, dat onder andere Rakuten in zijn portefeuille heeft en hoofdsponsor is van FC Barcelona. Vermaelen wordt de tweede Belg die ooit aan de slag mag in de Japanse J-League na Lorenzo Staelens destijds bij Oita. Kevin Oris was actief in de Japanse tweede klasse.

Vissel Kobe staat op dit moment op een teleurstellende vijftiende plaats. Vermaelen moet een lekkende defensie weer doelpuntendicht maken. Hij vindt bij Vissel onder andere ex-ploegmaats Andrés Iniesta en Lukas Podolski, met wie hij respectievelijk samenspeelde bij Barcelona en Arsenal.

👍🏼 Thumbs up for Thomas Vermaelen at Vissel Kobe. Just waiting for the official announcement. He’ll sign a contract until december 2021. pic.twitter.com/DaQfz1qLAn Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Vermaelen speelde achtereenvolgens bij Ajax, op huurbasis bij RKC, Arsenal en Barcelona. Hij is al de vierde van de huidige generatie Rode Duivels in het Verre Oosten naast Moussa Dembélé (Guangzhou R&F, China), Yannick Carrasco (Dalian Yifang, China) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Ook Radja Nainggolan kan nog altijd op interesse uit China rekenen.