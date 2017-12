Thomas Vermaelen kiest zijn vier grootste legendes en er zit een Belg bij Mike De Beck

08u55

Bron: YouTube

Het gaat Thomas Vermaelen voorlopig voor de wind. De centrale verdediger stond afgelopen weekend nog voor het eerst in zijn carrière aan de aftrap van de Clásico en lijkt zijn basisplek, mede door blessures van zijn collega's, helemaal veroverd te hebben. In een korte video geeft de verdediger van Barcelona zijn vier grootste legendes prijs en er zit minstens één opvallende naam bij. Die van Michel Preud'homme. "Ik herinner me nog, toen ik negen jaar oud was, dat hij op het WK in Amerika speelde. Hij speelde een fantastisch toernooi en dat vond ik leuk. En hij is natuurlijk ook een Belgische doelman." Verder kiest Vermaelen nog voor de Italianen Paolo Maldini en Andrea Pirlo. In de spits opteert de 'Verminator' voor de Braziliaan Romario.