Thomas Meunier: "Ik wil bij PSG blijven"

03 juni 2019

14u15

03 juni 2019

Manchester United en vooral Arsenal tonen interesse in Thomas Meunier, maar de 27-jarige Rode Duivel is niet zinnens om Paris Saint-Germain te verlaten. “Dat zijn alleen maar geruchten. Ik wil in Parijs blijven en heb nog één jaar contract”, vertelde Meunier aan VTMNIEUWS. “We hebben lang over een contractverlenging gesproken. Dat ligt nu niet meer op tafel, maar ik ben klaar om in Parijs te blijven.”

