Thomas Meunier haalt uit naar PSG: “Leonardo hield op geen enkel moment rekening met wat ik wilde”

Thomas Meunier, die onlangs Paris Saint-Germain inruilde voor Borussia Dortmund , heeft stevig uitgehaald naar de Franse topclub. De 28-jarige Rode Duivel neemt vooral sportief directeur Leonardo op de korrel. "Leonardo vertelde de Franse pers dat ik een contractverlenging afgewezen heb. Ik wil er duidelijk op wijzen dat dat niet klopt", klinkt het.

Meunier, einde contract bij PSG, ondertekende tijdens de coronacrisis een contract voor vier jaar bij Borussia Dortmund, de nummer twee van de voorbije Bundesliga. Maar in augustus staat nog de eindfase van de Champions League op de agenda, waar de Franse grootmacht in de kwartfinales de Italianen van Atalanta in de ogen kijkt. Meunier mocht van Dortmund op het toernooi nog voor PSG uitkomen, maar de rechtervleugelverdediger bevestigde enkele dagen geleden dat zijn avontuur bij de Parijzenaars helemaal over is.

Er werd mij telefonisch gezegd dat ik niemands weg nog mocht kruisen, omdat ik bezwarende zaken uit de doeken zou kunnen doen. Een typisch geval van realiteitsverlies Thomas Meunier

"Leonardo heeft op geen enkel moment rekening gehouden met de overeenkomst met Dortmund, laat staan met wat ik wilde", zei Meunier aan het Duitse persbureau DPA. "Als het van hem had afgehangen, had ik praktisch gratis voor PSG gespeeld.”

Honger

Meunier verklaart ook dat hij per brief werd gevraagd om niet meer naar de clublokalen van PSG te komen. Ook zijn verzoek om tijdens de coronacrisis, toen er geen wedstrijden gespeeld werden, te mogen trainen, kreeg geen gehoor. "Vervolgens werd mij telefonisch meegedeeld dat ik niemands weg nog mocht kruisen, omdat ik bezwarende zaken uit de doeken zou kunnen doen", aldus Meunier. "Het was een typisch geval van realiteitsverlies. Leonardo vertelde de Franse pers dat ik een contractverlenging afgewezen heb. Ik wil er echter duidelijk op wijzen dat dat niet klopt.”

Meunier wordt bij Dortmund ploegmaat van Axel Witsel en Thorgan Hazard. De Rode Duivel wil met het team prijzen pakken. "Als je de kwaliteit van onze selectie ziet, dan moet de club de volgende jaren weer wat winnen. En daarin zullen we slagen. Mijn honger naar succes kent geen grenzen.” Aan interesse was er overigens geen gebrek. “De voorbije maanden toonden verschillende grote ploegen interesse in mij en het kwam tot enkele concrete aanbiedingen. Het ging om teams uit Spanje, Italië, Engeland en ook Duitsland. Al voor mijn transfer naar PSG wilde ik de overstap naar Duitsland of Engeland maken. De keuze voor Dortmund was er een van het hart. Ik ben intussen al 28 en zocht een club met mijn mentaliteit. Ik zie Dortmund als het verlengde van Club Brugge: ambitieus, authentiek en nuchter op een prettige manier.”

