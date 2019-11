Thierry Henry, naast Olivier Renard, voorgesteld in Montréal: “Verliefd op de stad, in de ban van de MLS” ODBS

19 november 2019

09u19

Bron: L'Équipe 0 Major Soccer League Verrassende overstap van Thierry Henry richting de MLS (Major Soccer League) en Montréal Impact. Voor de buitenwereld toch, niet voor Henry zelf, die bij zijn voorstelling -naast sportief directeur Olivier Renard- zijn liefde voor Amerika en de stad Montréal in het bijzonder verklaarde. De gewezen T3 van de Rode Duivels wil er terugvechten na zijn passage om snel te vergeten in Monaco.

Heb je, zoals gezegd en geschreven wordt, Montréal zelf gecontacteerd?

Henry: “Iedereen wist dat ik zonder job zat, waarop ik heb samengezeten met Kevin (Gilmore, de CEO van Montréal Impact) en Olivier (Renard, de sportief directeur die dat ook bij KV Mechelen, Standard en Antwerp was, nvdr). Al snel bleek dat er interesse was vanuit beide kanten om samen te werken. In 2011 ben ik hier al eens geweest om met mijn toenmalige club New York Red Bulls vriendschappelijk te spelen. Ik ben toen verliefd geworden op de stad. Omdat ik me ook nauw betrokken voel bij het verhaal van de MLS, ging het allemaal heel snel. Dit is een geweldige stad en Amerika is een geweldige markt. Het evolueert hier constant, de stadions zitten vol, de mensen zijn blij. Niet veel mensen weten dat. Ik wel.”

Wat onthoud je van je periode als trainer van Monaco?

“Het zal altijd de club blijven waarvoor ik mijn debuut gemaakt heb, dus het respect blijft groot. Uiteindelijk heeft het niet gewerkt (na amper drie maanden werd hij er al ontslagen, nvdr) maar ik wens hen het beste toe. Ik heb er alvast veel geleerd. Nu komt het erop aan weer op te staan, dat verhaal maakt iedereen wel eens mee. De enige fout die ik kan maken, is er niets uit te leren.”

Montréal heeft de reputatie trainers makkelijk te ontslaan. Voel je je er hier klaar voor?

“Daar denk ik niet meteen aan. Soms start je goed, soms niet. Ik heb er een mooie ervaring in België opzitten, een minder mooie in Monaco. Ik heb geen schrik en zie louter het positieve, omdat ik de passie in de ogen van de mensen hier zie.”