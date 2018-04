Thierry Henry looft Wenger: "Hij maakte Arsenal over hele wereld bekend" Redactie

20 april 2018

17u18

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Arsène Wenger maakte vandaag bekend dat hij aan het einde van het seizoen stopt als coach van Arsenal. Zo komt er bij de Londense club een einde aan een tijdperk, want de Fransman zat er al sinds 1996 op de trainersbank. "Zijn stempel op de club valt niet te onderschatten", reageerde Thierry Henry, die bij Arsenal jarenlang onder de hoede van Wenger voetbalde.

"Het doet me wel wat om te beseffen dat zo'n groot man de club verlaat", vertelde Henry, die momenteel T3 is bij de Rode Duivels en analist bij Sky Sports. "Hij had het de laatste tijd niet makkelijk, maar het is mooi dat de fans hem de resterende wedstrijden van dit seizoen nog een mooi afscheid kunnen gunnen. Arsenal moet proberen om de Europa League te winnen (het speelt de halve finales tegen Atlético Madrid, nvdr.), dat zou mooi zijn want Arsène heeft nooit een Europese titel gepakt. Mensen zullen nu over zijn erfenis bij Arsenal praten, en die is niet min. Ik herinner me nog dat men, toen ik bij de Gunners voetbalde, zei dat hij Arsenal over de hele wereld bekendgemaakt heeft."

Wie Wenger opvolgt is nog niet bekend. Droomt Henry van een plaatsje op de bank van het Emirates Stadium? "Daar kan ik niet op antwoorden", reageerde de Franse ex-internationale met een knipoog. "Die vraag moet aan Ivan Gazidis (uitvoerend directeur bij Arsenal, nvdr.) gesteld worden."

Henry speelde van 1999 tot 2007 voor Arsenal. In Londen veroverde hij in 2002 en 2004 de landstitel en FA Community Shield. De gewezen aanvaller stak ook driemaal (2002, 2003 en 2005) de FA Cup op zak.