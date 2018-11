Thierry Henry buigt zich over de Ballon d’Or: “Het zou onaanvaardbaar zijn als een Fransman of Eden Hazard hem niet zou winnen” XC & MDB

09 november 2018

19u00

Bron: Eleven Sports 2 Buitenlands Voetbal Wie de Gouden Bal straks in ontvangst mag nemen? Als het van Thierry Henry afhangt zou het “onaanvaardbaar zijn” als de prijs niet naar een Fransman of Eden Hazard zou gaan. “Hij was buitengewoon in alle wedstrijden op het WK”, strooide de trainer van Monaco met lof.

3 december. Dan weten we wie Cristiano Ronaldo opvolgt en de prestigieuze Ballon d’Or in ontvangst mag nemen. Toch maar weer Lionel Messi of de Portugees zelf? Beide heren kunnen ondertussen pronken met vijf gouden ballen in hun prijzenkast, maar Thierry Henry zou de trofee voor 2018 liever aan iemand anders geven. “Voor mij was Eden Hazard de beste speler van het WK ... met veel voorsprong”, vertelde Henry die in Rusland nog als T3 van de Rode Duivels aan het werk was. “Maar het is Frankrijk dat het WK heeft gewonnen en in het algemeen moeten we altijd de Gouden Bal geven aan iemand die het WK heeft gewonnen. Voor mij zou het dan ook onaanvaardbaar zijn als de Ballon d’Or niet naar een Franse speler of Eden Hazard zou gaan.”

Waarna Henry de prestaties van de Rode Duivel nog een keer analyseerde. “Ik weet niet of je het WK hebt gevolgd, maar hij was in elke wedstrijd buitengewoon. Het meest logische zou zijn dat een Fransman hem zou winnen. Waarom niet Raphaël Varane? Hij heeft ook de Champions League gewonnen met Real Madrid en was heel sterk. Dan is er ook nog de buitenaardse Kylian Mbappé en Antoine Griezmann.”

(Lees hieronder hoe ook Axel Witsel Eden Hazard bewierookte)

Ook Witsel bewierookt Hazard: “Hij is veel beter dan Neymar”

Ook Axel Witsel had het over Eden Hazard. De Rode Duivel speelt morgen met Borussia Dortmund zijn eerste Duitse ‘Klassiker’ tegen Bayern München, waardoor de Rode Duivel net dat tikkeltje extra in de belangstelling staat. En tijdens een interview kreeg Witsel prompt de vraag om Neymar te vergelijken met Eden Hazard. Het antwoord van de Luikenaar was duidelijk.

“Voor mij is Hazard veel beter dan Neymar”, luidt het bij Witsel. “Neymar houdt van dribbelen en verzorgt graag de show. Voor Eden draait het niet om de show. Hij gaat recht op doel af, geeft assists én scoort zelf. En daar hou ik wel van.”

Eerder had Witsel het over de clash tegen Bayern München. “Elke thuiswedstrijd is bij ons al een gekkenhuis, maar tegen Bayern zal het nog wel iets extra zijn. Ik verwacht een agressieve wedstrijd, in de positieve zin van het woord. Ze zijn al enkele weken niet goed bezig, en het is aan ons om daarvan te profiteren. Maar het is ook in dit soort wedstrijden dat Bayern weer wakker kan schieten. We moeten dus opletten.”

Quand @axelwitsel28 doit choisir entre @hazardeden10 et @neymarjr, son choix se porte logiquement sur son compatriote. 🇧🇪🔥 pic.twitter.com/b6uokfF237 'Der Klassiker', samedi EN DIRECT à 18h30 🇩🇪(@ ElevenBE_fr) link

Bij Dortmund bekleedt Witsel een meer offensieve rol dan bij de Rode Duivels, en dat is naar eigen zeggen puur op vraag van de coach. “Het is de stijl van Lucien Favre. Hij heeft veel verdienste in het parcours dat we momenteel aan het afleggen zijn. Bij de nationale ploeg moet ik meer controleren, maar ik hou van beide rollen. Al geniet ik er wel van om hier af en toe mee op te rukken. Een echte nummer tien word ik nooit, ik blijf een box-to-box-speler.”

De partij tussen Dortmund en Bayern wordt morgen afgetrapt om 18u30 en is live te volgen op Eleven Sports. De Borussen staan met 24 op 30 aan de leiding in de Bundesliga. De ‘Rekordmeister’ telt vier punten minder, en moet voorlopig vrede nemen met de derde positie in het klassement.