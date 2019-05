Thibaut Courtois: “Ik stond op het punt om voetbal in te ruilen voor veldrijden” GVS

Bron: AS,Codere 0 Buitenlands voetbal Ei zo na was er geen sprake van ‘Tarantula Courtois’. In een interview met drievoudig wereldkampioen wielrennen Óscar Freire onthulde onze nationale nummer één dat hij in zijn jeugdjaren het bestaan onder de lat bijna had ingeruild voor de fiets.

Thibaut Courtois (27) had voor Codere een openhartig gesprek met de voormalige Spaanse coureur Óscar Freire. Onze nationale nummer één gaf zelfs aan graag zelf rond te scheuren op de fiets. In die mate zelfs dat hij op 12-jarige leeftijd een vroege carrièreswitch overwoog. “Als kind heb ik veel sporten beoefend”, sprak de Real-doelman. “Ik hield van fietsen, basketbal, mijn ouders deden aan volleybal en mijn vrienden voetbalden. In België en Nederland is het gebruikelijk om afstanden af te leggen met de fiets. Ik ging met de fiets naar school, en toen ik 12 à 13 jaar was had ik zelfs al een koersfiets waarmee ik met mijn papa naar het voetbal (Thibaut speelde sinds zijn zeven jaar in de jeugdacademie van Racing Genk, red.) ging.”

De liefde voor z’n fiets ging zelfs zo ver dat hij het voetbal bijna vaarwel zei. “Cyclocross vond ik eigenlijk erg leuk. En toen ik 12 jaar was, vertelde ik aan mijn ouders dat ik het voetbal wou verlaten en wilde gaan veldrijden. Uiteindelijk ging ik toch door met voetbal. Het zijn ook twee totaal verschillende maar harde sporten. Ik heb bijzonder veel respect voor de renners en bekijk het altijd op televisie.”

Ook ging het na een snertseizoen over het laatste competitieduel tegen Real Betis. “Het zou goed zijn om de fans nog een laatste plezier te gunnen. Om met een overwinning op vakantie te trekken. We weten dat dit niet ons beste seizoen was, maar we trainen nu al heel hard voor de volgende campagne.” Courtois vertelde de drievoudige wereldkampioen op de weg ook hoe het voelt om tussen de palen te staan in Bernabéu. “Spelen in zo’n groot stadion is als een droom. Het geeft extra adrenaline en meer verlangen om goed te spelen. Het geeft ook meer druk, maar dat heb ik graag.” Tot slot volgde een boodschap voor de fans: “Steun ons verder alstublieft. Ik weet dat het niet goed was, maar volgend jaar staan we er weer.”