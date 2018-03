Thibaut Courtois en het Camp Nou zijn geen beste vrienden Thibault Spruytte

15 maart 2018

15u56 0 Buitenlands Voetbal Thibaut Courtois (25) speelde de 401ste wedstrijd uit zijn professionele carrière in het Camp Nou. Een onheilspellende plek zo blijkt voor onze Belgische doelman. Hij kreeg er voor de derde keer drie of meer doelpunten binnen. Na een blik op zijn loopbaan viel op dat Courtois in 8% van zijn wedstrijden driemaal geklopt werd. Een opvallende statistiek die het bekijken waard is.

KRC GENK

De grote man uit Bree hield zijn netten procentueel het properst bij Racing Genk. Hij kreeg toen maar tweemaal drie of meer doelpunten tegen en komt zo op een mooie 4,5%. Wel de laagste ratio, al moeten we rekening houden met het feit dat hij elders veel meer wedstrijden speelde. Courtois speelde met Genk maar 45 officiële wedstrijden. Courtois was bij Genk lid van een sterke generatie samen met Kevin De Bruyne. De Limburgse club verkocht hem aan Chelsea voor 9 miljoen euro, een recordtransfer voor de Genkenaars. Na de transfer wilde Genk Courtois huren van Chelsea, maar die hadden andere plannen.

CHELSEA

Thibaut Courtois werd door Chelsea onmiddellijk uitgeleend aan Atlético Madrid. Hij zal hier uitgroeien tot een Europese topdoelman. Courtois speelt nu zijn vierde seizoen bij Chelsea FC, de langste periode die hij bij een club zit. Zijn teller bij de Londenaars staat op 147 gespeelde wedstrijden. In 14 van die 147 wedstrijden, wat zo’n 9,5% is, kreeg hij drie doelpunten of meer tegen. Tijdens zijn Premier League verschijningen moest hij zich toch bijna elk seizoen een paar wedstrijden driemaal omdraaien. Deze Champions League campagne krijgt hij veel treffers tegen. In drie van de acht wedstrijden kreeg hij drie doelpunten tegen. Hij kon de netten wel al 55 keer schoon houden voor de club uit Londen. Met die statistiek komt hij zeker nog niet in de buurt van clubicoon Petr Čech die 228 clean sheets haalde in zijn tijd bij Chelsea.

ATLETICO MADRID

Atlético Madrid was de eerste grote club waar jonge Thibaut ging spelen. Door het vertrek van David De Gea (Manchester United) kon onze Belg een plaatsje veroveren als eerst keeper bij de ‘Colchoneros’. Hier leerde heel Europa de jonge doelman kennen en kon iedereen zien dat hij een topkeeper in wording was. Courtois was echter wel een gemakkelijke prooi voor de rivalen uit de hoofdstad. Van Real Madrid kreeg hij maar liefst vier keer drie of meer doelpunten om de oren. De jonge doelman, toen negentien, speelde tijdens zijn periode bij de club maar liefst 154 wedstrijden. In 12 van die wedstrijden kreeg hij een pak goals binnen, drie of meer om precies te zijn. Opvallend genoeg kreeg hij in de toenmalige thuishaven van Atlético, het Vicente Calderón stadion, maar eenmaal drie doelpunten tegen.

RODE DUIVELS

Courtois speelde 55 wedstrijden voor de Rode Duivels en heeft daar 27 clean sheets op zijn conto staan. Hij kreeg wel vier keer drie doelpunten of meer tegen, zo’n 7% van al zijn gespeelde wedstrijden met de duivels. De wedstrijd uit die vier die het meeste blijft hangen bij de supporters is het verlies tegen Wales in de kwartfinales van het EK in Frankrijk.

Thibaut Courtois speelde tot nu toe 401 wedstrijden op het hoogste niveau. Met nog enkele jaren te gaan heeft hij nog een lange carrière met veel wedstrijden voor zich. Hij kreeg dus in 8% van al zijn wedstrijden drie doelpunten of meer binnen, maar maakt dit goed met al zijn clean sheets. Hij hield zijn netten in totaal 172 keer schoon. Dat is een kleine 43% van al zijn gespeelde wedstrijden bij drie clubs en de nationale ploeg.