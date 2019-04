Thibaud Verlinden komt weer boven water bij Stoke: “Hopelijk kan het echt gaan beginnen” SJH

10 april 2019

15u14 0 Premier League Eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Na een golf van blessures, verspreid over meerdere seizoenen, heeft Thibaud Verlinden (19) zijn competitiedebuut voor Stoke City achter de rug. Gisteravond zat hij voor de vijfde keer op rij in de selectie tegen Swansea.

Thibaud Verlinden heeft er ruim 3,5 jaar over gedaan, maar vorige maand maakte hij uiteindelijk toch zijn competitiedebuut voor Stoke City. In het Engelse Championship mocht hij starten tegen Reading en coach Nathan Jones liet hem gelijk 80 minuten staan. De volgende wedstrijd tegen Sheffield Wednesday mocht hij opnieuw 19 minuten invallen. Op het veld van Blackburn bleef hij weliswaar op de bank, maar gisteren stond hij tegen Swansea weer op het wedstrijdblad. Een wedstrijd die verloren werd met 3-1.

In de zomer van 2015 verliet Thibaud Verlinden samen met Adrien Bongiovanni (Monaco, uitgeleend aan Cercle) en Zinho Vanheusden (Inter, uitgeleend aan Standard) de jeugdopleiding van de Rouches. De zoon van ex-Club keeper Dany, koos voor het Engelse Stoke City, maar daar liep het niet meteen van een leien dakje. “Eind 2016 zat Thibaud een paar keer op de bank in de Premier League”, legt vader Dany uit. “Net op dat moment liep hij een stressfractuur in de rug op. Hij was maanden out, maar knokte terug. In januari van vorig jaar werd hij dan uitgeleend aan St. Pauli, waarmee Stoke samenwerkt, maar daar veranderden ze twee dagen later van trainer en viel Thibaud op stage uit met een spierblessure. In mei keerde hij terug bij Stoke en moest hij weer van nul af aan beginnen. Zo is hij twee jaar min of meer blijven stilstaan.”

Maar intussen is Thibaud Verlinden weer boven water gekomen. Stoke bezet momenteel de 15de plek in de tweede Engelse afdeling en hij krijgt de komende weken mogelijk nog meer speelgelegenheid. “Eind 2018 kende hij een goede periode bij de reserven en zo kwam hij weer in het vizier van de trainer. Laat ons hopen dat het nu echt voor hem kan beginnen. Thibaud moet in juli nog 20 worden. Hij is dus nog jong, maar het is voor hem belangrijk dat hij nu matchen gaat spelen.”