Thaise eigenaar van Leicester City en OHL komt om het leven na helikoptercrash GVS KTH KV

28 oktober 2018

23u20

Bron: eigen berichtgeving, Belga 41 Buitenlands Voetbal De helikoptercrash van zaterdagavond aan het stadion van Leicester City heeft de vijf inzittenden het leven gekost. Daaronder de 60-jarige Thaise zakenman Vichai Srivaddhanaprabha, eigenaar van de club uit de Premier League en ook van OH Leuven . Leicester City heeft dat tragische nieuws via een rouwpost op Twitter bevestigd.

Niemand van de vijf inzittenden overleefde de crash. Naast Vichai Srivaddhanaprabha, die met een geschat vermogen van 5 miljard dollar een van de rijkste mensen uit Thailand was, zijn dat Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare, twee leden van de staf van de Thaise voorzitter, piloot Eric Swaffer en copilote Izabela Roza Lechowicz.

Na het 1-1-gelijkspel tegen West Ham pikte de helikopter van Srivaddhanaprabha zoals bij elke thuismatch de eigenaar van Leicester City aan het King Power Stadium op. Het liep echter snel mis, want nabij het stadion crashte het toestel. Rond het stadion ontstond meteen paniek. Spelers, stafleden en fans lieten de tranen rollen aan de receptie. Een zwarte dag voor Leicester.

Daarbij zat Vichai Srivaddhanaprabha aan boord van zijn eigen helikopter die acht plaatsen heeft en op weg was naar Londen. De Britse luchtvaartautoriteit AAIB voert het onderzoek naar de crash. “We wachten op meer informatie”, reageerde een woordvoerder van OH Leuven eerder vandaag, maar vanavond laat werd het duidelijk: Srivaddhanaprabha kwam samen met de vier andere inzittenden om het leven.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van Vichai en vice-president van Leicester, was hoe dan ook niet aanwezig tijdens de match. Men vreesde er ook voor dat mensen op de parking geraakt werden door rondvliegende brokstukken, maar vooralsnog lijkt dat niet het geval.

De helikopter steeg op vanop het veld, wat gebruikelijk is na elke thuiswedstrijd. Op de beelden hieronder is te zien hoe het toestel tijdens een live-uitzending vertrok. Na enkele seconden verloor het toestel echter alle controle, waarna het enkele honderden meters verder neerstortte op een parking. “De propeller van de staart leek niet te werken, waardoor de helikopter begon te spinnen”, stelde een getuige bij BBC.

Volgens een fotograaf viel de motor plots uit. “De motor stopte gewoon. De helikopter maakte eerst een zoemend geluid, nadien was het muisstil en volgde er een luide knal.”

Srivaddhanaprabha kocht de Engelse club in 2010. De Thaise zakenman hielp Leicester verrassend naar de Premier League-titel in 2016. Vorig seizoen werd hij ook de nieuwe eigenaar van tweedeklasser OH Leuven.

Met onderstaand statement betuigt Oud-Heverlee Leuven alvast zijn medeleven.

“Met een diepe droefenis bevestigt Oud-Heverlee Leuven dat zijn voorzitter, Vichai Srivaddhanaprabha, samen met vier andere personen, tragisch om het leven kwam bij de helikoptercrash. Onze eerste gedachten gaan uit naar de familie Srivaddhanaprabha en de families van iedereen aan boord van de helikopter. Dit is een ongelofelijk verlies voor de supporters van beide clubs binnen de voetbalfamilie van King Power.”

“Khun Vichai was niet alleen een warm en nederig man, maar ook zeer genereus voor iedereen die zijn pad kruiste. Hoewel zijn reis met Oud-Heverlee Leuven nog maar net begonnen was, zal zijn visie voor de club beschermd en uitgevoerd worden. Vandaag hebben fans aan de ingang voor de thuissupporters van het King Power at Den Dreef Stadion al steunbetuigingen geuit aan de betrokken families en de vrienden van Leicester City.”

“Supporters die hun respect willen betuigen, zullen dit kunnen doen in een rouwregister dat kortelings geopend zal worden in het King Power at Den Dreef Stadion en later gedeeld zal worden met de familie Srivaddhanaprabha. Indien supporters niet tot aan het stadion raken, maar toch hun steun willen betuigen, zullen zij dit via een online rouwregister kunnen doen. Later meer over dit online register.”

“Iedereen binnen de club is ontzettend geroerd door de reacties van supporters en de hele Belgische voetbalwereld in deze droeve dagen.”

“Een tragedie voor de club”, zegt trainer Claude Puel

“Het is een tragedie voor Leicester City. Ik ben ontzettend triest”, zo reageerde coach Claude Puel. “Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie. Ik wil ook allen geruststellen die zich zorgen om me maakten: ik ben ontzettend triest, maar maak het goed”, aldus Puel, de Franse trainer van de Foxes, voor de camera van France Info.

Intussen verzamelen supporters van Leicester City in het King Power Stadium om er bloemen neer te leggen en elkaar een hart onder de riem te steken. Srivaddhanaprabha is enorm geliefd bij de supporters. “Wat Srivaddhanaprabha en zijn familie gedaan hebben voor de club is ongelooflijk. Hij is een heel toegeeflijke en vriendelijke man”, reageerde Sven Goran Eriksson, voormalig coach van Leicester en de nationale ploeg van Engeland.

