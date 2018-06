Tessa Wullaert tekent bij Manchester City én gunt ons unieke kijk achter de schermen op haar eerste dag Stijn Joris

21 juni 2018

11u00 80 Buitenlands Voetbal Tessa Wullaert (25) zei gisteren de Duitse topclub Wolfsburg vaarwel en zette haar handtekening onder een tweejarig contract bij Manchester City. Na de steunpilaren van de Rode Duivels Kompany en De Bruyne vindt nu ook het kroonjuweel van de Red Flames onderdak in het Etihad Stadium. Wullaert beleefde gisteren een unieke eerste dag bij City en gunde ons een kijk achter de schermen.

De Rode Duivels zijn al enkele jaren goed vertegenwoordigd in de Engelse Premier League, maar nu maken ook de vrouwen de overstap naar Groot-Brittanië. Na Julie Biesmans gaat ook Tessa Wullaert volgend seizoen in Engeland aan de slag. De ster van de Red Flames tekende gisteren voor twee jaar bij Manchester City. Dinsdag al legde ze haar medische testen af, gisteren mocht ze met het stadion en de accommodaties kennismaken. Dat leverde unieke beelden op.

Wullaert doet haar verhaal. "Na drie jaar bij Wolfsburg heb ik er veel bijgeleerd en nagenoeg alles gewonnen. Daarom wou ik eens iets anders, een nieuwe uitdaging. Engeland sprak me aan en dan vooral Manchester City. Het was eigenlijk de enige club waar ik echt naartoe wou. Ze hebben me gescout en we hebben laten weten dat ik interesse had om hier te komen spelen. Daarna ging alles snel. Ik vind dit zeker geen stap achteruit. Manchester City speelde de voorbije seizoenen twee keer de halve finale van de Champions League. We willen meteen meedoen voor de titel volgend seizoen. Met het EK dat in 2021 in Engeland doorgaat, proberen ze hier enorm veel in het vrouwenvoetbal te investeren. De kloof met de Bundesliga is al heel erg verkleind. Hier wordt meer gevoetbald en dat ligt me nog meer."

Wullaert beleefde een schitterende eerste dag. "Ze zijn me komen afhalen aan mijn hotel en dan hebben we eerst een fotoshoot gedaan. Binnen en buiten het stadion. Vervolgens hebben we een teaserfilmpje opgenomen voor City tv en daarna een eerste interview. Samen met de trainer en mijn manager heb ik het contract ondertekend. Ze hebben me ook meteen naar een community event meegenomen waar ik vragen van een klas kinderen mocht beantwoorden. Heel leuk allemaal en tot slot mocht ik zelf mijn allereerste shirt bedrukken. Dat was echt heel cool."

Haar makelaar Gunther Thiebaut en Pieter Maenhout van 90/24 Media begeleidden Wullaert op haar eerste dag. 90/24 Media is een bedrijf dat de communicatie en het commerciële management van profvoetballers verzorgt. "Deze transfer betekent voor Tessa ook qua communicatie en social media een serieuze stap", zegt Maenhout. "We begeleiden haar elke dag op dat domein en breiden zo haar social media-bereik uit. Haar overgang werd op de Instagram van Manchester City bekendgemaakt en die account heeft 6,9 miljoen volgers. Dat gaat een enorme boost voor haar bereik zijn. We werkten bij City al samen met Kyle Walker. Tessa komt daar nu bij."

Wullaert draagt straks dus de zelfde kleuren als Kompany en De Bruyne. "Ik heb hen nog niet gezien omdat ze in Rusland zitten natuurlijk. Pep Guardiola liep er vorige week wel rond. Met De Bruyne had ik het onlangs in Tubeke al eens over mijn transfer. Hij wist er al van. Hazard was ontgoocheld dat ik niet naar Chelsea ging en Lukaku grapte dat ik beter naar Manchester United was gegaan. (lacht)"