19 augustus 2019

Tessa Wullaert heeft Manchester City met een late treffer de zege bezorgd tegen Atlético Madrid op de International Champions Cup. Wullaert draaide diep in de toegevoegde tijd handig weg bij haar opponente en pegelde de bal staalhard in de benedenhoek, 3-2. City eindigde het voorbereidingstoernooi in de Verenigde Staten zo op de derde plaats. U kunt de goal van Wullaert in bovenstaande video bekijken vanaf 1'19".