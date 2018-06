Terwijl Spanje gooi doet naar wereldtitel, heeft onfortuinlijke ex-verdediger (32) er "de zwaarste weken van zijn leven opzitten" Hans Op de Beeck

23 juni 2018

11u54

Bron: Marca 0 Buitenlands Voetbal De Spanjaard Jose Enrique, die vorig jaar gestopt is met voetbal, komt naar buiten met het nieuws dat er een maand geleden een zeldzame hersentumor bij hem is gevonden die hem blind kan maken. Na een negen uur durende operatie is de ex-voetballer van onder andere Newcastle en Liverpool (32) herstellende. "Ik heb er de zwaarste weken van mijn leven opzitten."

Het was tijdens een recente trip naar Engeland dat Enrique zich slecht voelde. Constante koppijn en migraine. Het verdict was zwaar: een hersentumor die zich vlak achter een oog bevond. Een operatie bracht gelukkig soelaas en Enrique revalideert momenteel, al is hij verplicht van een ooglap te dragen.

De flankverdediger kwam deze ochtend met het nieuws naar buiten op zijn sociale media. Op de foto ligt hij in een ziekenhuisbed, met zijn Britse partner Amy-Jaine aan z'n zijde. "Mijn excuses dat ik de laatste tijden afwezig ben geweest, maar ik heb er de zwaarste weken van mijn leven opzitten", laat hij weten. "Ik ben zo dankbaar dat de operatie geslaagd is. Het leven is me te dierbaar. Zo'n voorval doet je dat nog meer beseffen. Voetballers leven in een bubbel. Ze leiden een onwaarschijnlijk leven, waarin je je al te makkelijk verliest. Je denkt dat je onoverwinnelijk bent."

Sorry i haven’t been around much, It has been the toughest few weeks of my life.. Within the space of one month I have found out the news that I have a rare brain tumor and had surgery to have it removed, I am now in recovery and so thankful, Life is too precious. ❤️🙏 http://www.marca.com/futbol/2018/06/23/5b2d70d8468aeb5b1b8b4640.html Een foto die is geplaatst door null (@joseenriquee3) op 23 jun 2018 om 09:17 CEST

Enrique beleefde de beste jaren van zijn carrière in Engeland, waar hij indruk maakte bij Newcastle en een transfer naar Liverpool versierde. Voor de Reds kwam hij vijf jaar uit, waarna hij zijn carrière afsloot bij Zaragoza om dan te gaan werken voor het scoutingsbureau van zijn broer.

Toen hij in Engeland zich slecht voelde, trok hij snel naar het St George's Hospital in Londen. "Ik zat samen met Chris Hughton, de coach van Brighton die toen bij Newcastle ook mijn trainer was. Ik begon me toen echt ziek te voelen en toen ik terug op mijn hotelkamer was, dacht ik dat ik migraine had", zegt hij aan Marca. "Maar tijdens de nacht werd het zware koppijn. De volgende ochtend zag ik alles troebel en begon ik ook dubbel te zien. Ik ging meteen naar de spoed en onderging de nodige scans. Een tumor die zich op een gecompliceerde plaats bevond. Erg zeldzaam, achter het oog. Daarom draag ik nu een ooglap. De operatie vond meteen plaats en duurde negen uur."

Bij zijn terugkeer in Spanje volgde een nieuwe operatie. Ondanks dat de dokters versteld stonden van zijn snelle revalidatie, is er kans dat hij het zicht nog kan verliezen. Volgende maand start hij met radiotherapie. De steunbetuigingen aan het adres van Enrique stromen inmiddels toe, van onder andere zijn gewezen Liverpool-ploegmaats Philippe Coutinho en Luis Suarez. "Jose is altijd iemand geweest die extreem gezond at, nooit alcohol dronk of een sigaret aanraakte en er een profcarrière in het voetbal heeft opzitten", aldus zijn levensgezel Amy-Jaine. "Het zet alles in perspectief en toont dat op elk moment werkelijk alles kan gebeuren in het leven. Hou dus de mensen die je lief hebt dicht bij je, knuffel ze wanneer het kan, vertel hoeveel je van ze houdt en apprecieer al het goeie wat er zich rond jou bevindt. Het leven is zo kostbaar."

Happy new year to all my beautiful family and friends! and to all of you gorgeous people! wishing all the very best things for 2018! I already can’t wait for what’s to come! ✨🍾❣️🥂🎉 #nye2017 #nye #happynewyear Een foto die is geplaatst door null (@amyjaine) op 01 jan 2018 om 00:41 CET