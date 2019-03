Terwijl Messi maar blijft scoren, lijkt het van kwaad naar erger te gaan met zijn peperdure ‘luitenant’ TLB

10 maart 2019

11u37 0 Buitenlands Voetbal Het lijkt een match made in heaven, FC Barcelona en Philippe Coutinho. Maar de makers van ‘Blind Getrouwd’ weten al langer dat dat niet altijd een goed huwelijk impliceert. En ook bij FC Barcelona beginnen ze dat steeds meer te beseffen. Coutinho kan zijn stempel maar niet drukken in Camp Nou.

FC Barcelona betaalde in de winter van 2018 135 miljoen euro om Coutinho los te weken bij Liverpool, waar zijn talent helemaal tot uiting was gekomen. Via bonussen, onder meer afhankelijk van gespeelde wedstrijden en het winnen van de Champions League, kan de transfersom oplopen tot 160 miljoen euro. Om maar te zeggen: in Camp Nou waren ze er begin januari vorig jaar rotsvast van overtuigd dat Coutinho de geknipte man was om het vertrek van onder anderen Neymar en (later) Andres Iniesta mee te helpen opvangen. Maar ruim een jaar later kon Coutinho de verwachtingen nog niet inlossen.

Coutinho moest Lionel Messi van wat druk verlossen in Spanje. Maar ondanks de komst van de Braziliaanse luitenant, is Messi meer dan ooit de man naar wie iedereen kijkt bij Barça. De statistieken van eender welke speler vergelijken met die van Messi, is oneerlijk. Maar Coutinho’s cijfers staan dit seizoen toch in schril contrast met die van ‘de Vlo’.

Coutinho sprokkelde over alle competities tot dusver speelminuten in 39 wedstrijden. Daarin was hij rechtstreeks betrokken bij dertien goals (8 treffers, vijf assists). Ter vergelijking: in zijn laatste halve seizoen bij Liverpool was de Braziliaan in 20 matchen bij 20 goals (twaalf goals en acht assists) direct betrokken. Messi zit dit seizoen na 35 matchen aan 34 goals en 19 assists. De Argentijn, gisteren opnieuw aan het kanon, was dus rechtstreeks betrokken bij liefst 53 goals van Barça, Coutinho bij dertien. De laatste treffer van de dribbelkont uit Rio in LaLiga dateert al van 28 oktober tegen Real Madrid, in de Copa del Rey scoorde hij wel nog tegen Levante en Sevilla (2x).

Cijfers zijn niet heilig, maar ook wie verder kijkt ziet de voorbije maanden een andere voetballer lopen dan destijds bij Liverpool. ‘De Magiër’ lijkt zijn toverstok kwijt. Coutinho lijkt vertrouwen te missen. Dat er gisteren vanaf de tribunes van Camp Nou gefluit weerklonk bij zijn wissel in minuut 80 van de match tegen Rayo Vallecano (3-1-winst), zal daar niet bij helpen. Gerard Piqué, die na gisteren evenveel competitiegoals achter zijn naam heeft staan als zijn dure ploegmaat, vraagt alvast geduld.

“We moeten de reactie van de fans respecteren. Het blijft onze achterban”, zei Piqué bij BeIN sport over het gefluit aan het adres van Coutinho. “Wij, als ploegmaats, zullen hem sowieso tot het einde blijven steunen. Want we zullen de allerbeste Coutinho nodig hebben om onze doelen te bereiken. Ik vind overigens dat hij wel een goed seizoen speelt, maar makkelijk kan het niet zijn als er zo’n prijskaartje op jouw voorhoofd plakt. De verwachtingen zijn heel hoog na zijn transfer van Liverpool, daar moet hij mee leren omgaan.” (lees verder onder de foto)

En waar nog Coutinho ook mee moet leren omgaan: op Camp Nou is Lionel Messi de haan van de erf. Bij Liverpool was de Braziliaan de grote man en was hij vrijer op het veld, nu is die rol weggelegd voor de Argentijn. Coutinho heeft het daar moeilijk mee. Terwijl hij bij Liverpool vaak vanaf links opteerde in een vrijere rol, speelt Barça-coach Ernesto Valverde Coutinho vaak uit als middenvelder. Maar in die rol moet de dribbelaar ook aan de organisatie denken en dat ligt hem minder dan spelers als Arturo Vidal of zijn landgenoot Arthur - die recent vaak de voorkeur kregen op de jeugdvriend van Neymar. Op de flank is Valverde dan weer meer fan van Ousmane Dembélé, de Fransman zorgt voor snelheid en diepgang, en Messi en Suarez zijn incontournable. Ziedaar: een lastige situatie die ervoor zorgt dat Coutinho zijn klasse nog maar zelden kon tonen.

Voorlopig lijkt Liverpool de grote winnaar van de deal te zijn. De clubkas werd flink gespijsd en na het vertrek van Coutinho haalden de ‘Reds’ de Champions League-finale, ontbolsterde ‘Mo’ Salah helemaal en de mannen van Jürgen Klopp strijden dit seizoen met Manchester City om de landstitel waar de club al zo lang naar hunkert. Coutinho ziet het vanuit Barcelona allemaal gebeuren. Woensdag wacht Barça de return in de Champions League tegen Lyon en mogelijk zal Valverde Coutinho weer wat hoger uitspelen. Dembélé is immers hoogst twijfelachtig door een hamstringblessure. Zal Coutinho, hier en daar al gelinkt aan clubs als Manchester United, zijn niveau nog tijdig opgekrikt krijgen voor de belangrijkste periode van het seizoen? Het antwoord krijgen we de komende weken.

