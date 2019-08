Terwijl concurrent Abraham Chelsea met twee goals naar eerste zege trapt, blijft Batshuayi op de bank Kristof Terreur in Engeland

24 augustus 2019

15u26 0 Norwich City NOR NOR 2 einde 3 CHE CHE Chelsea Buitenlands Voetbal Een basisplaats is nog niet voor meteen. Tammy Abraham, zijn grote concurrent, trapte Chelsea met een brace naar de eerste zege van het seizoen. Promovendus Norwich boog na rust. Michy Batshuayi bleef 90 minuten op de bank.

Verdedigen is overrated. In de Premier League wordt wel vaker met open deuren gevoetbald. De eerste helft van Norwich-Chelsea was er het beste voorbeeld van. De opener van Tammy Abraham na drie minuten en een ren recht in de armen van coach Frank Lampard, zijn grote believer. Vervolgens de gelijkmaker van Todd Cantwell na 6 minuten, een nieuwe voorsprong via Mason Mount, Chelsea’s nieuwe briljant, voorbij het kwartier. En voor het halfuur de 2-2 van de Fin Teemu Pukki, momenteel de topschutter met vijf goals. In bepaalde delen van Azië krijgen commentators zijn naam maar moeilijk over de lippen, wegens een verwijzing naar de intieme delen van een vrouw. In eigen land staat Pukki voor reebok. De G.O.A.T. van Norwich.

In een match waarin de VAR – ze kunnen er nogal over klagen in Engeland – niet altijd even consequent leek, knalde Abraham uiteindelijk Chelsea verdiend naar de zege. De eerste drie punten voor Lampard. De druk is van de ketel.

Michy Batshuayi zat voor het eerst dit seizoen op de bank in de Premier League. Vooruitgang, maar hij is nog altijd derde keus. Giroud kwam ‘Man van de Match’ Abraham een kwartier voor tijd aflossen. Batsman zat de eerste twee wedstrijden niet in de selectie. Maandag bij de U23 maakte Batsman een goeie indruk met een rabonapass en, belangrijker nog, twee goals en een assist. “Hij presteerde goed”, zei zijn trainer. “Hij haalde uit de match wat wij nodig vonden. Extra scherpte en fitheid. Hij werkte hard. We hebben Michy hard nodig. Ik wil concurrentie voorin. Hopelijk kan hij deze lijn doortrekken.”