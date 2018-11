Terugkeer KDB? Niet zo dringend. Manchester City dendert ook zonder De Bruyne verder Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 Buitenlands Voetbal Zijn trainer kan het weten. Zo zegt Pep Guardiola: “We zijn beter met Kevin De Bruyne dan zonder hem.” Toch kuiert Man City zonder zijn ster zorgeloos door Premier en Champions League. De Bruynes aandeel in één op vier goals is netjes overgenomen door zijn collega’s. De kracht van een superteam.

Pep Guardiola jongleerde en etaleerde dat er op zijn techniek nog geen roest zit. Met de muts over de oren slalomde Vincent Kompany tussen de paaltjes. Ilkay Gündogan, Bernardo Silva en Gabriel Jesus pasten voor de laatste trainingssessie op eigen bodem voor Olympique Lyon. Geen spoor ook van het kopje van Kevin De Bruyne gisteren. Zesentwintig dagen nadat hij in de League Cup tegen Fulham de ligamenten van de linkerknie beschadigde, is hij onvoldoende hersteld om met de groep te hervatten.

