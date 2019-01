Terug naar afzender: Valencia stuurt Michy Batshuayi met zware onvoldoende weg Kristof Terreur in Engeland

10 januari 2019

14u31 0 Buitenlands Voetbal Valencia verbreekt de huurovereenkomst met Chelsea over Michy Batshuayi (25). Dat vertelde Mateu Alemany, de CEO van de Spaanse eersteklasser, vandaag op een persconferentie. Valencia zoekt naar een oplossing en wil zo snel mogelijk een nieuwe club vinden. “De speler is op de hoogte gesteld en we hopen voor alle partijen dat dit snel wordt opgelost”, sprak Alemany. “We onderhandelen met verschillende clubs.”

Tussen Valencia-trainer Marcelino en z’n spits was de liefde helemaal over. Marcelino was dinsdagavond, zonder hem bij naam te noemen, bikkelhard voor Batshuayi, die hij aan de rust van de bekerwedstrijd tegen Sporting Gijon had vervangen. “Ik denk dat we een nieuwe speler nodig hebben”, zei de trainer van Valencia. “Het is duidelijk dat in sommige gevallen ons geduld meer dan op is.” Een goede verstaander wist meteen op wie hij doelde. Marcelino geeft grif toe dat hij de kwaliteiten van de Duivel heeft overschat. Liever vandaag dan morgen zette de trainer onder druk een streep door Batshuayi. Een advies dat hij de clubleiding eind vorige maand ook al had overgemaakt, maar Batshuayi gaf zelf aan dat hij wilde blijven. Onze landgenoot kreeg nog een kans, nu is het dus over.

Batsman wilde nochtans graag blijven in Spanje, maar bij club en trainer waren de twijfels te groot. Twijfels bij zijn discipline. Twijfels bij zijn aanpassing. Twijfels bij zijn spelintelligentie. Toch zou Marcelino niet de eerste coach zijn die Batshuayi afrekent op zijn nonchalance en zijn speelsheid. Kwaliteiten heeft hij in overvloed, maar hij is een spits die eerder op intuïtie voetbalt dan op programmatie. Een die ook warmte en vertrouwen moet voelen. Liefde krijgt hij aan de Spaanse kust niet meer.

De situatie van Batshuayi staat in schril contrast met de hoge vlucht die hij een klein jaar geleden nam bij Dortmund - negen goals in veertien matchen. Hij fladderde toen tegen de top aan, na een frustrerend anderhalf jaar bij Chelsea, maar die reputatie heeft ondertussen weer deuken gekregen. Vleugeltjes geknipt.

Nog een probleem: Chelsea-trainer Maurizio Sarri heeft in zijn kern geen plaats voor Batshuayi, wegens niet zijn type aanvaller, maar de club waakt over zijn marktwaarde. Ze hopen de 40 miljoen euro die ze in 2016 betaalden op een of andere manier nog altijd te recupereren. Via huursommen of een huur met optie. Chelsea bood Batshuayi enkele weken geleden al aan bij Crystal Palace, ondertussen nog altijd op zoek naar aanvallende versterking. Ook bij Galatasaray en Monaco staat hij op de agenda.

Bij Valencia klinkt het alvast dat er aan een oplossing wordt gewerkt. “We onderhandelen met verschillende clubs over het vertrek van Batshuayi. Er zijn verschillende geïnteresseerden en we hopen dit de komende uren of dagen te kunnen afronden. Er zijn aanbiedingen die ons allemaal kunnen bekoren.”