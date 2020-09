Ten Cate... of toch Van Gaal? Roep om nieuwe Nederlandse bondscoach weer wat luider na reality check tegen Italië TTV

08 september 2020

11u18 0 Oranje Wordt het Ten Cate... of toch Van Gaal? Oranje heeft nood aan duidelijkheid - in afwachting van een nieuwe bondscoach werd Nederland afgetroefd door Italië.

Geheel in de ban van de trainerskwestie na het vertrek van Koeman stond Oranje gisteren voor een heuse test. Nederland timmert verder aan de weg terug - een zes op zes tegen Polen en Italië onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges had vanuit die optiek niet misstaan. De test werd een reality check - de nieuwe generatie van Holland, met vedetten Van Dijk, Memphis, De Jong of Van de Beek, kreeg geen vat op het sterkere Italië van Mancini. In een lege ArenA bezorgde Barella (Inter) de Azzurri op slag van rust de verdiende 0-1, voldoende voor een nipte uitzege.

De roep om duidelijkheid in de vorm van een nieuwe bondscoach wordt er na gisteren niet minder om. Wie moet Oranje straks klaarstomen voor het EK - de eerste eindronde voor Nederland sinds het WK 2014 in Brazilië? Met Van Gaal en Ten Cate liggen twee Nederlanders in poleposition, al kijkt men in Zeist intussen ook voorzichtig over de grenzen heen. Afgelopen weekend leek de keuze van de spelersraad - Van Dijk, Babel, Strootman, De Ligt en Blind - op Ten Cate te vallen, al werd dat door De Roon één dag voor het treffen met Italië ontkend.

Ten Cate als Koeman 2.0?

Ten Cate zou als een Koeman 2.0 moeten fungeren, nadat hij drie jaar geleden in extremis aan de kant werd geschoven voor Dick Advocaat. In 2017 had toenmalig technisch directeur van de KNVB Van Breukelen Ten Cate eigenlijk al aangesteld, toen hij een halve dag later alsnog van koers veranderde. “De spelers zijn het beste referentiekader”, aldus Ten Cate zondag in ‘Studio Voetbal’. “Leuk, maar onverwacht.” Lijnrecht tegenover Ten Cate staat Van Gaal, die mogelijk aan een derde ambtstermijn begint. Volgens bepaalde Nederlandse media zou Van Gaal met Danny Blind en Dirk Kuyt al twee assistenten op het oog hebben.

Nu de eerste Nations League-wedstrijden achter de rug zijn, komt het selectieproces ongetwijfeld in een stroomversnelling.