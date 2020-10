Teleurstellend Oranje van Frank de Boer krijgt meteen kritiek: “Dit doet pijn aan de ogen” ABD

12 oktober 2020

12u11

Bron: AD/Telegraaf/Volkskrant 0 Buitenlands voetbal Oranje sputtert. Frank de Boer (50) kent als kersvers bondscoach van Nederland allesbehalve een droomstart. Vorige week was er de oefennederlaag tegen Mexico (0-1) en ook gisteren geraakte het niet voorbij Bosnië-Herzegovina (0-0). De Nederlandse pers is scherp. “Een stijgende lijn is er al langer niet meer.”

“Het Nederlands elftal moet de komende duels in de Nations League laten zien dat de finaleplaats van vorig jaar en de redelijk soepele plaatsing voor het EK geen positieve uitschieters zijn geweest”, klinkt het bij De Telegraaf. “Gisteren deed het spel van de ploeg van bondscoach Frank de Boer - behoudens het laatste kwartier - pijn aan de ogen en was Oranje een even grijze muis als voor de komst van Ronald Koeman in februari 2018.”

Nederland, dat nochtans kon rekenen op al zijn sterkhouders behalve Memphis Depay, had wel het overwicht tegen Bosnië, maar daar deed het te weinig mee. Het speelde ongeïnspireerd. “Je zag amper terug dat dit Oranje al 2,5 jaar bezig is als team”, schrijven de collega’s van het Algemeen Dagblad. Al zijn de tegenvallende resultaten niet alleen te wijten aan Frank de Boer, vinden zij. “Deze 0-0 in Bosnië verschilde nauwelijks van de 0-0 uit bij Noord-Ierland in de laatste uitwedstrijd onder Koeman. Of de partij daarvoor in Wit-Rusland, toen Oranje in een slechte tweede helft nog bijna een 2-0-voorsprong verspeelde. Een stijgende lijn is er al langer niet meer.” In zijn voorbije vier wedstrijd kon Nederland amper één keer winnen: tegen Polen. Verder werd er verloren van Italië en Mexico en was er een gelijkspel tegen Bosnië. Onze noorderburen maken zich stilaan zorgen.

Vijf kwartier afzichtelijkheid

“Het was een uitputtingsslag, de wedstrijd van Oranje. Om naar te kijken, welteverstaan”, klinkt het in de Volkskrant. “Het Nederlands elftal strompelde in Zenica naar een opvoering van vijf kwartier afzichtelijkheid en een kwartiertje troost. De stroperigheid, de machteloosheid, het balverlies, de tempoloosheid, het gebrek aan een individuele actie. Het breien van Frank de Boer is terug. Het is alleen geen net werkje dat ontstaat, maar een broddelwerk van voortdurend vallende steken.”

De Boer en co krijgen nu twee dagen de tijd om de koppen bij mekaar te steken. Woensdag volgt het Nations League-duel tegen Italië - opnieuw een grote test. Nederland staat tweede in groep A met vier punten, evenveel als het nummer drie Polen. Italië leidt met vijf punten.