Tekent Usain Bolt, die na zijn 2 goals dopingjagers over de vloer kreeg, snel een contract van 2 jaar bij... AC Milan? YP/ODBS

15 oktober 2018

15u13 1 Buitenlands Voetbal Waar ligt de voetbaltoekomst van Usain Bolt (32)? Blijkbaar toch niet in Australië: de Jamaicaan zou volgens verschillende bronnen ingaan op een contractvoorstel van twee jaar van een niet nader genoemde Zuid-Europese club. Afgaande op de details, lijkt AC Milan een potentiële kanshebber.

Maar liefst 7 miljoen views haalden de goals van Usain Bolt vrijdagnacht, tijdens een vriendenmatch van Central Coast Mariners tegen een lokale selectie. Een niet eens onaardige goal en een intikker. Dit weekend openen de Mariners de competitie op verplaatsing bij Brisbane Roar, maar het is maar de vraag of dat met Bolt zal zijn. De snelste man op aarde die vooral als aanvallende linkerflank wordt uitgespeeld, heeft er nog altijd geen officieel contract getekend - de Australische voetbalbond maakt het de club niet makkelijk. En nu zou er een officiële aanbieding van een Europese club op tafel liggen. Eentje uit Zuid-Europa, die straks een bekerfinale speelt, recent overgenomen is door ambitieuze investeerders en met de ambitie om straks Champions League te spelen. Er wordt meteen gekeken naar AC Milan, dat straks de finale van de Italiaanse Supercup speelt en met Bolt een marketingbom in huis zou halen.

Usain Bolt is reportedly coming to Europe—but where is he going? 👀https://t.co/JTi6dQYOFj pic.twitter.com/MC74q0aFxf B/R Football(@ brfootball) link

Usain Bolt heeft zijn spikes dan wel definitief opgeborgen, toch blijft hij nog een doelwit voor de antidopinginstanties. De winnaar van maar liefst acht gouden olympische medailles, moest na de match van het afgelopen weekend een onaangekondigde dopingcontrole afleggen.

In een video op Instagram legt Bolt vandaag uit wat er gebeurd is. "Hoe is het mogelijk dat ik vandaag op doping word getest? Ik ben zelfs nog geen profspeler! Echt waar, serieus? Ik vroeg aan de vrouw waarom ik een antidopingtest moest afleggen. Ze antwoordde dat haar was verteld dat ik een elitesporter ben en dus moest gecontroleerd worden.. Goed dan, OK."

De 32-jarige Bolt is al een tijdje op proef bij de Australische topklasser Central Coast Mariners. Onlangs scoorde hij in een oefenduel zijn eerste doelpunten voor het team. Over enkele dagen, op 19 oktober, start de Australische A-League.

Bolt zette in augustus 2017 op het WK in Londen een punt achter zijn indrukwekkende atletiekcarrière. Op zijn erelijst prijken onder meer acht olympische titels en elf wereldtitels. De Jamaicaan is wereldrecordhouder op de 100 (9.58) en 200 meter (19.19). Eerder testte hij al bij Borussia Dortmund en het Noorse Stromsgodset.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ Central Coast Mariners(@ CCMariners) link

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V Central Coast Mariners(@ CCMariners) link