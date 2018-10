Tegenstander van Anderlecht in de EL zet trainer op de keien: Fenerbahçe ontslaat Philip Cocu na 128 dagen Redactie

28 oktober 2018

21u50

Bron: AD 0 Buitenlands Voetbal Phillip Cocu is ontslagen als coach van Fenerbahçe. De Nederlandse trainer ging vanavond opnieuw onderuit en werd na de wedstrijd de laan uitgestuurd. In totaal stond Cocu 128 dagen aan het roer bij de Turkse club.

Cocu verruilde PSV in juni voor Fenerbahçe, dat in 2014 voor het laatst kampioen van Turkije werd. De 47-jarige coach slaagde er niet in om met de club uit Istanboel de groepsfase van de Champions League te bereiken. Ook in de competitie kreeg Cocu de ploeg niet aan het draaien. In tien wedstrijden werd slechts zeven keer gescoord. Cocu laat Fenerbahçe achter op de vijftiende plek in de Turkse Süper Lig, met negen punten uit tien wedstrijden, één punt boven de degradatiestreep. Vrijdag staat de stadsderby, uit tegen Galatasaray, op het programma.

Vanavond leed Cocu met zijn ploeg een pijnlijke thuisnederlaag tegen Ankaragücü (1-3), en dat bleek de druppel voor het bestuur. Fenerbahçe had al vier wedstrijden niet gewonnen in de Turkse Süper Lig (laatste keer op 16 september) en dus was een driepunter in eigen huis tegen Ankaragücü broodnodig voor Cocu.

Enkele weken terug werden assistent-coaches Turgay Altay, Alper Asci en Murat Öztürk ontslagen. Zij bleken hoofdtrainer Cocu en zijn rechterhand Erwin Koeman te hebben tegengewerkt en bespot. Dat maakte voorzitter Ali Koç in een lang interview openbaar op het clubkanaal. De bestuurder schaarde zich toen nog volledig achter Cocu. De Nederlander stond donderdag nog met Fenerbahçe in het Astridpark. Het treffer in de Europa League draaide uit op een 2-2-gelijkspel.