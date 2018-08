Technisch mankement in noodsituatie legt amateurisme van Chinese Super League nogmaals pijnlijk bloot Yari Pinnewaert

14 augustus 2018

10u21

Buitenlands Voetbal 't Was afgelopen zaterdag schrikken in de partij in de Chinese Super League tussen Changchun Yatai en kampioen Guanghzou Evergrande (3-2). Een speler van de thuisploeg bleef roerloos liggen na een stevig duel met een opponent en moest meteen medische bijstand krijgen. Alleen: de deur van de ambulance blokkeerde, waardoor er minuten verloren gingen…

De wedstrijd was nog maar enkele seconden aan de gang toen Yang Liyu stevig inkwam bij thuisspeler Wang Shouting. Er was geen kwaad opzet mee gemoeid, maar Shouting kreeg nogal ongelukkig de schouder van zijn opponent in het aangezicht waarna hij hard tegen de grasmat smakte en naar verluidt ook zijn tong inslikte. Leden van de medische staf van beide teams snelden te hulp om de 32-jarige Wang de eerste zorgen toe te dienen en op de beelden hieronder zie je ook de onrust op het gelaat van de andere spelers op het veld. Ook de ambulance kwam ter plaatse, maar de deur weigerde op het cruciale moment dienst – zelfs al schoppend kreeg het ambulancepersoneel die aanvankelijk niet geopend. Uiteindelijk lukte het toch en werd Wang, toen al bij bewustzijn, afgevoerd richting ziekenhuis waar geen blijvende schade werd vastgesteld.

Lees verder onder de beelden

but it became a farce when they could not open the ambulance doors. pic.twitter.com/l836XrOrGm Jonathan White(@ jmawhite) link

Eind goed al goed dus, maar het voorval zorgde intussen al voor flink wat ophef in een competitie waarin zoveel miljoenen of zelfs miljarden worden gespendeerd aan topspelers. Onder meer Fabio Cannavaro, de coach van het verliezende Evergrande, was niet te spreken over het optreden van de ambulancepersoneel. “Met het leven van de spelers mag niet gespeeld worden. In een situatie van uiterste nood is het onvergeeflijk dat er kostbare tijd verloren gaat. De ambulance en ander materiaal om de eerste zorgen toe te dienen moeten op elk moment standby zijn en het kan dus niet dat een deur op zo’n cruciaal moment niet naar behoren werkt”, aldus de Italiaan in de ‘Information Times’, een plaatselijke krant.