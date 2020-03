Te gek voor woorden: in Wit-Rusland start de voetbalcompetitie mét fans, president vraagt om veel wodka te drinken GVS

21 maart 2020

17u00 3 Buitenlands voetbal Terwijl wereldwijd sportevenementen stilliggen door de coronacrisis, is de Wit-Russische voetbalcompetitie gewoon van start gegaan, met supporters in de tribunes. 730 toeschouwers woonden de partij tussen Energetik BGU en BATE Borisov bij. Meer dan 1.400 fans waren gisteren aanwezig bij het duel tussen Shakhtyor en Torpedo-Belaz Zhodino.

Volgens president Alexander Lukashenko, vaak omschreven als de laatste dictator van Europa, zijn de beperkingen die in andere landen worden opgelegd paniekzaaierij. Lukashenko adviseert om vooral veel wodka te drinken en te blijven werken. Er zijn in Wit-Rusland 70 mensen besmet met het coronavirus. Niemand is er tot dusver gestorven aan de gevolgen van het virus.