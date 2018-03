Tactiek Willem II vóór bekerduel tegen Feyenoord op Twitter: "Schandalig" XC

01 maart 2018

14u30 3 Buitenlands Voetbal Feyenoord en Willem II namen het gisteravond tegen elkaar op tijdens de halve finales van de Nederlandse beker. De Rotterdammers wonnen eenvoudig met 3-0, al kregen ze mogelijk hulp uit onverwachte hoek. De tactiek van de bezoekers was namelijk op voorhand uitgelekt.

Het tactische plan werd door Willem II-trainer Erwin van de Looi in een hotel uit de doeken gedaan. Op enkele vellen papier had de Nederlandse oefenmeester zijn opstelling en aanpak genoteerd. Maar dat bleef niet intern. Zijn tactiek belandde prompt op sociale media, waarna Feyenoord-supporters de foto’s veelvuldig retweeten.

“Als iemand van het hotel ons plan verspreid heeft, dan is het de laatste keer dat wij daar zijn geweest’’, aldus Van de Looi in de Telegraaf. “Schandalig, zeker omdat we daar wel vaker kwamen."

"Maar daar zat het niet in dat wij vandaag hebben verloren. Zoals ook op de sheets te lezen was, je moet jezelf wel laten voelen in de duels. Je hoeft niet te schoppen, maar moet wel echt aan de bak. Dit is een halve finale, je krijgt geen herkansing, je moet er gewoon staan. De kans om een finale te spelen krijg je niet zo vaak bij Willem II.’’