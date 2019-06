T2 Jean-François Remy was er al bij in 2007: “Deze beloften kunnen óók verrassen” PJC in Italië

16 juni 2019

14u00 0 EK voor beloften Over toen en nu. Assistent Jean-François was al T2 in 2007, toen de beloften op het EK in Nederland charmeerden. Wat kunnen de jonge Duivels in Italië?

Er is minder talent, zegt zowat elke waarnemer. Toen speelden onder meer Miralles, Vertonghen, Lombaerts, Vermaelen en Fellaini mee. Met als gevolg dat de U21 in Nederland pas sneuvelden in de halve finale. “Ik herinner me de steun van het ganse land”, mijmert assistent Jean-François Remy. “We werden aanzien als de redders van het Belgische voetbal. ’t Ging toen ook echt niet goed met de A-ploeg. Vandaag zijn die omstandigheden anders, de Belgische voetballiefhebber is verwend. Ik hoop dat dat er niet voor zorgt dat de steun voor deze groep minder zou zijn. Onze jongens verdienen net zo goed wat aandacht.”

“Minder gekend”, noemt Remy de huidige beloften. “Maar net daarom kunnen ze België verrassen. Neem nu Dodi Lukebakio. Hij kende een geweldig seizoen bij Fortuna Düsseldorf, hij kan uitblinken op dit EK. Maar ik denk ook aan jongens als Leya Iseka of Mbenza. Offensief hebben we misschien zelfs meer mogelijkheden dan in 2007. En dan te bedenken dat Nany Dimata er niet bij is - hij was twaalf jaar geleden sowieso basisspeler geweest. Net als Vanheusden.”

Remy ziet qua mentaliteit gelijkenissen tussen de twee teams. “Het zijn stuk voor stuk spelers die willen winnen”, klinkt het. “En het groepsgevoel is groot - één collectief.”

De Roover en Haroun

Wie zal doorstromen naar de Rode Duivels, daar durft Remy geen uitspraken over doen. “De Roover was destijds een vaste waarde, maar is afgeremd door blessures. Ook Haroun voorspelde ik een mooie toekomst - hij was onze Vieira. En wie had durven denken dat Castagne, de voorbije jaren geen certitude bij de beloften, het zo goed zou doen bij de A-ploeg? Ik wil maar zeggen: op déze leeftijd staat de deur eigenlijk nog voor iedereen open.”