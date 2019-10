T. Hazard geeft assist voor winnende treffer van Dortmund in bekerduel tegen Gladbach, Lukebakio scoort tegen Dynamo Dresden Redactie

30 oktober 2019

23u57

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal In Duitsland en Frankrijk stonden vanavond de zestiende finales in de nationale beker op het programma. Axel Witsel en Thorgan Hazard kregen met Dortmund Mönchengladbach over de vloer. Na de pauze ontpopte Julian Brandt zich tot held van de avond voor de thuisploeg, die het met 2-1 haalde.

Dortmund had bij de rust nog geen enkele poging binnen het kader gemikt, Mönchengladbach slechts één. Thorgan Hazard was wel twee keer gevaarlijk: één keer met een kopbal over, op het half uur knalde de Rode Duivel van ver op de lat. Na de pauze kwam er wat meer initiatief van de thuisploeg, maar doelrijpe kansen bleven schaars. In de 72e minuut kon Marcus Thuram de ban breken voor Mönchengladbach: hij mocht een flankvoorzet moederziel alleen in de kleine rechthoek tegen de touwen koppen. De voorsprong stond niet lang op het bord, want amper zes minuten later schoot Julian Brandt de bal via een verdediger laag in doel: 1-1. Het werd het avondje van Brandt, want twee minuten later trof hij alweer raak met een welgemikte kopbal - op assist van Hazard. De jonge Duitser knikkerde Mönchengladbach hoogstpersoonlijk uit de Duitse beker: eindstand 2-1.

Dodi Lukebakio stond met Hertha Berlijn tegenover tweedeklasser Dynamo Dresden. De thuisploeg nam het commando meteen strak in handen maar toch viel de goal aan de overkant, waardoor de hoofdstedelingen met een onterechte achterstand de kleedkamers in moesten. Vlak na rust stelde Lukebakio orde op zaken: na een snelle combinatie belandde de bal bij Wolf, wiens voorzet Lukebakio vanop vijf meter tegen de netten duwde. Het drama zat in het slot van de match: eerst kwam Hertha in de 86e minuut op voorsprong via een strafschop, vier minuten later viel aan de overkant de gelijkmaker - ook vanop de stip. Verlengingen moesten uitsluitsel brengen, en daarin haalde Hertha het met 5-4.

In Frankrijk stond Thomas Foket aan de aftrap met Reims tegen derdeklasser Bourg Peronnas. De thuisploeg kwam na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Twintig minuten later verdubbelde Moussa Doumbia de score. In de 74e minuut viel nog de aansluitingstreffer, maar de zege kwam nooit echt in gevaar voor Reims, dat in het slot nog een penalty miste. Foket en co stoten vlotjes door naar de achtste finales.

Op het veld van tweedeklasser Niort had Aaron Iseka Leya het met Toulouse knap lastig: na 11 minuten stond de 1-0 achterstand op het bord door een strafschop. Bij de rust was Toulouse virtueel uitgeschakeld. De bezoekers voelden de druk stijgen en trokken ten aanval na de pauze. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten: in minuut 52 zette Max Gradel de 1-1 op het bord. In het slot ging Toulouse nog over de thuisploeg: eindstand 1-2, en Toulouse bekert een ronde verder.