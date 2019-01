SUV waarmee Inter-ultra zou zijn aangereden in beslag genomen in Napels TLB

04 januari 2019

11u42

Bron: ANSA 1 Buitenlands Voetbal De Audi-SUV waarmee de Italiaan Daniele Belardinelli eind vorig jaar zou zijn doodgereden, is in beslag genomen. Dat melden verschillende Italiaanse media. Het Italiaanse persagentschap ANSA meldt ook dat er nog andere wagens zullen volgen.

Enkele uren voor de aftrap van Inter-Napoli liep het op 26 december mis. Een SUV met daarin fans van Napoli werd tot stilstand gebracht door ultra’s van Inter die uit waren op een confrontatie en zich gewapend hadden met kettingen, hamers en stokken. Een zestigtal fans zou betrokken geweest zijn bij de gevechten. Toen de tifosi van Napoli terug in hun busje raakten, sloeg het noodlot echter al snel toe. Op weg naar het stadion reden ze Inter-fan Belardinelli (35) aan. ‘Dede’, die als leider van een groep ultra’s in Varese al tot twee keer toe een jarenlang stadionverbod had uitgezeten, werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De man werd aangereden door een SUV van het merk Audi en die wagen zou dus inmiddels in beslag genomen zijn door het Italiaanse gerecht. Volgens politiebronnen zijn er “concrete aanwijzingen dat Belardinelli aangereden werd door de SUV”. En volgens ANSA zou het niet bij die ene wagen blijven. Ook onder meer een auto die geleased wordt door de vader van een Napoli-fan zou binnenkort nog in beslag worden genomen.

Een leider van de harde kern van Inter werd op oudejaarsavond alvast opgepakt in nasleep van het tragische voorval, omdat hij gezien wordt als het ‘meesterbrein’ achter de gewelddadigheiden die uiteindelijk de dood van Belardinelli hebben veroorzaakt. Naast de rellen, viseerden Inter-supporters tijdens de wedstrijd Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk en Senegalees international. Inter-ultra’s maakten meermaals oerwoudgeluiden. Premier Giuseppe Conte tilde zwaar aan de incidenten en opperde zelfs even om een ‘pauze’ in te lassen in de Serie A.