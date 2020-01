Supermakelaar Raiola maakt Man United af: “Ze zouden zelfs carrières van Maradona en Pelé verwoesten” GVS

02 januari 2020

08u22

Bron: La Repubblica 0 Buitenlands voetbal Supermakelaar Mino Raiola (52) heeft Manchester United door de gehaktmolen gedraaid. De Italiaan behartigt de belangen van Paul Pogba, die er op Old Trafford maar niet in slaagt zijn enorm potentieel in daden om te zetten. “Maar bij United zouden ze zelfs de carrières van Maradona, Pelé en Maldini kunnen verwoesten”, is Raiola hard bij La Repubblica. Een nieuwe wenk voor een vertrek, al is een wintertransfer geen sinecure. De 26-jarige Fransman moet onder het mes voor een enkelblessure en is een poosje out. Mogelijk mist hij de Europa Leagueduels tegen Club Brugge.

Een nieuwe transferperiode, een nieuwe Pogba-saga. Wat in de zomer van 2016 een toptransfer leek voor United, blijkt drieënhalf jaar later toch niet dé schot in de roos te zijn. In Manchester komt de genialiteit van de Fransman te weinig bovendrijven. De schuld van de Engelse topclub zelf, vindt z’n makelaar Raiola. “Ze hebben helemaal geen gevoel met de werkelijkheid”, is hij scherp in La Repubblica. “Het ontbreekt de club aan een duidelijk sportief project. Ze zouden zelfs de carrières van Maradona, Pelé en Maldini kunnen verwoesten. Paul heeft een team zoals Juventus nodig. Ik zou nu niemand meer naar United willen brengen”, klinkt het verder.

Enkele weken geleden nog reisde de supermakelaar naar Manchester om te transfer van toptalent Erling Braut Haaland te regelen. Ondanks The Reds de meeste centen op tafel legden, koos de 21-jarige Noor voor Borussia Dortmund. “Geen enkel probleem, ik ben blij dat hij koos voor de club waar hij zich goed voelde.” Als we de 52-jarige Italiaan mogen geloven, was dat dus zijn laatste samenwerking met United.

Jan Breydel

De uithaal van Raiola zet een nieuwe geruchtenmolen op gang. Marca weet dat Real Madrid-coach Zinedine Zidane nog steeds stapelzot is van zijn landgenoot. De club zou hem dat zelfs verschuldigd zijn, omdat Zidane volgens de Spaanse krant één eis had bij zijn terugkeer naar Bernabeu, in maart vorig jaar. Namelijk: Pogba kopen. Volgens Italiaanse media is ook een terugkeer naar Juventus niet onmogelijk.

Eén probleem: Pogba sukkelt al enige tijd met de enkel. Hij trad dit seizoen nog maar 520 minuten aan in de Premier League en zou alsnog onder het mes moeten. “Hij heeft van zijn mensen het advies gekregen om een operatie te ondergaan en dat zal hij dan ook doen”, zei coach Solskjaer gisteren. “Men heeft meegedeeld dat hij het zo snel mogelijk zal doen. Daarna zal hij drie tot vier weken moeten herstellen.”

Als de revalidatie ietwat uitloopt, mist Pogba mogelijk dus de dubbele confrontatie in de zestiende finales van de Europa League tegen Club Brugge (20 februari op Jan Breydel en een week later in Manchester). Omdat ook Scott McTominay langdurig gekwetst is, gaf Solskjaer aan op zoek te gaan naar één à twee versterkingen voor het middenveld. Op Raiola zal hij daarvoor niet moeten rekenen, tenzij die misschien een flinke commissie opstrijkt. Dan kan veel.