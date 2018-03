Supermakelaar haalt snoeihard uit naar Guardiola: "Als trainer is hij fantastisch, als mens is hij een zero. Hij is een laffe hond" Redactie

25 maart 2018

12u49

Bron: Belga 1

Supermakelaar Mino Raiola heeft in een interview met het Nederlandse 'Quote' snoeihard uitgehaald naar Pep Guardiola. De trainer van Manchester City had geen te beste band met Zlatan Ibrahimovic (een van de vele spelers in de portefeuille van Raiola, red) bij Barcelona en waagde het om zonder uitleg zijn protegé Maxwell te passeren in de Champions League-finale van 2011 om de van kanker genezen Éric Abidal op te stellen. "Als trainer is Guardiola fantastisch, als mens is hij een zero! Hij zei dat we bij hem moesten zijn als er klachten waren, maar toen werd Zlatan niet meer opgesteld en negeerde hij hem. Hij groette hem niet eens. Guardiola is een klassieke priester: doe wat ik zeg, doe niet wat ik doe. Ik adviseerde Zlatan om met de Ferrari naar zijn werk te gaan en deze te parkeren op zijn plek."

"Guardiola is een laffe hond. Hij flikte hetzelfde bij Maxwell, die een schat van een jongen is. Ik ging naar Londen voor de finale van de Champions League en zag in het stadion dat hij niet op de spelerslijst stond. Gunde die tyfus-Guardiola Abidal zijn rentree. Prima natuurlijk, en goed te verklaren, maar zeg dat dan eerlijk. Ik was woedend, vloog hem bijna aan in de catacomben, maar Adriano Galliani, de voorzitter van AC Milan, kon me gelukkig nog tegenhouden." En of City dit jaar de Champions League wint? "Ja, maar ik gun het Guardiola niet. Ook omdat er geen spelers van mij bij zitten."

De Duitser Thomas Tuchel volgt clubicoon Arsène Wenger op bij Arsenal, zo maakte het Duitse voetbalblad Kicker vandaag bekend. Wanneer de 44-jarige voormalige coach van Borussia Dortmund in Londen aan de slag kan, is volgens Kicker nog onduidelijk. Wenger heeft in de Britse hoofdstad nog een contract tot 2019 en lijkt niet geneigd vroeger te willen vertrekken, ondanks de bijzonder magere resultaten van de afgelopen jaren en de druk van buitenaf. De laatste landstitel dateert alweer van 2004, Wenger is sinds 1996 bij de Gunners aan de slag.