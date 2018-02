Suarez bezorgt Barcelona zuinige zege in heenwedstrijd halve finale Copa del Rey Mike De Beck

01 februari 2018

23u23 10 Buitenlands Voetbal 1-0, met die magere voorsprong trekt Barcelona volgende week naar Mestalla. In de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey kon alleen Luis Suarez vanavond scoren tegen Valencia. Of dat genoeg is om de finale te bereiken moet volgende week dus blijken.

Het werd alvast niet de avond van Andreas Pereira in Camp Nou. De Braziliaanse Belg stond dan wel aan de aftrap, maar ging een keer fors door op Lionel Messi. Het leverde de huurling van Manchester United een geel karton op. Wanneer het rustsignaal weerklonk trekkebeende Pereira zelf dan weer naar de kleedkamer. Hij kreeg een ferme tik op de dij te verwerken van Sergi Roberto. Eentje met kwalijke gevolgen: Pereira werd geblesseerd vervangen aan de rust.

Barcelona had op dat moment wel heel wat kansen bij elkaar gevoetbald. Ofwel ontbrak de precisie ofwel stond doelman Doménech pal. Valencia speculeerde op de terugwedstrijd. Het wilde Barça wel met een goede uitgangspositie in een kolkend Mestalla ontvangen. Dat was buiten Lionel Messi gerekend. De 'Vlo' rukte met het leer aan de voet op in de zestien en legde de bal panklaar op de knikker van Luis Suarez. Dat moet je de Uruguayaan uiteraard niet geven: 1-0. Zijn negende goal al in de laatste negen wedstrijden tegen Valencia.

Daar zal Barcelona, dat de geblesseerde Thomas Vermaelen nog steeds moet missen, het volgende week mee moeten doen. Donderdag knokken ze dan in Mestalla voor een plek in de finale.