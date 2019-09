Straks ook definitief de internationale GOAT? Ronaldo breekt na vier goals nog wat records ODBS

11 september 2019

10u00 0 Buitenlands voetbal Het zijn weer vruchtbare dagen voor Cristiano. Na een goal zaterdag in Servië (2-4), gisteravond vier stuks in Litouwen (1-5). Goed voor de 54ste hattrick in zijn carrière, zijn achtste voor Portugal. Voorbij Robbie Keane als all-time topschutter in EK-kwalificaties en een stap dichter bij het illustere record van ene Ali Daei. De Iraanse spits telt 109 goals als international achter zijn naam. Ronaldo (34) zit aan 93 stuks. Nog 16 te gaan. Niet evident, maar met CR7 weet je nooit.

Cristiano Ronaldo has now scored 93 international goals 🤯🤯🤯



Getting closer to 🔝 spot 👑 pic.twitter.com/D4EcjjQJbf Goal(@ goal) link

Na een haperende start heeft Portugal zich als regerende Europese kampioen herpakt in kwalificatiegroep B. De Portugezen openden met draws thuis tegen Oekraïne en Servië, maar hebben de koplopers uit Oekraïne (13 op 15) in het vizier. Met dank aan Cristiano - hoe kan het ook anders. In zijn 161ste interland nam hij maar liefst vier goals voor zijn rekening. Eerst een penalty in minuut 5, goal die al meteen goed was voor een mijlpaal. Het was het 40ste land waartegen Cristiano al scoorde. Ook België staat in het rijtje - remember maart 2007 en een 4-0-nederlaag in een EK-kwalificatiematch met Stijn Stijnen in goal.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo = Europe's all-time top international scorer 👏



⚽️8⃣9⃣ 👕1⃣5⃣9⃣#EURO2020 | @selecaoportugal pic.twitter.com/4k81uDjB8M UEFA EURO 2020(@ UEFAEURO) link

Litouwen zorgde voor de verrassende gelijkmaker en lang leek het weer een frustrerende avond te worden voor Portugal, tot Cristiano voor nog twee nieuwe mijlpalen zorgde. Eerst wat geluk met een afgeweken schot op het uur, vier minuten later met de afwerking van dichtbij. Aasgier. Zijn 54ste hattrick in z’n carrière was meteen een feit. Maar nog was de honger niet gestild. In minuut 76 rondde hij een counter af, voor de 93ste goal uit zijn interlandcarrière. Zo is hij meteen de eerste Europese speler die de kaap van de 90 goals gerond heeft. Alleen Ali Daei, een spits die zijn conto zienderogen opdreef in de Aziatische zone tegen voetbaldwergen, moet de Juve-ster nog voor zich dulden. Maar nu wel al voorbij de Ier Robbie Keane, die zijn record kwijt is. De ex-spits van Tottenham liet 23 goals in EK-kwali’s optekenen, Ronaldo heeft er nu 24.

Robbie Keane posted this picture on his Instagram earlier today as he held the record for most goals in European qualifiers.



Cristiano Ronaldo scored 4 goals tonight to break his record. Man wants all records for himself. pic.twitter.com/xufkCgW5ni Troll Football(@ TrollFootball) link