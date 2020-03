Straks in heel Europa lege tribunes? PSG-Dortmund mogelijk achter gesloten deuren, topoverleg over coronacrisis in Premier League Kristof Terreur

09 maart 2020

03u30 16 Buitenlands voetbal De surrealistische stilte. Roepende trainers, coachende spelers. Juventus - Inter, een beslissende match in de ­Serie A, miste het animo van een topmatch. Een voorsmaakje voor het ­Europees voetbal in volle corona­chaos de komende weken.

Topoverleg tussen de Premier League, sportbonden, rechtenhouders en de autoriteiten vandaag in het Verenigd ­Koninkrijk. Op de agenda: de coronadreiging. Binnen de clubs houden ze er wel degelijk rekening mee dat de Engelse topklasse het voorbeeld volgt van de Serie A door minstens twee weken achter gesloten deuren te spelen om de verspreiding van het virus binnen te perken te houden.

“Een reeël gevaar”, zegt een ­official van een topclub. De ­eerste titel van Liverpool in 30 jaar in een leeg stadion – zou het? Er worden allerlei plannen ontrold voor het geval dat. Handjes schudden doen ze ­ondertussen nergens meer. Knuffelen na een match nog ­altijd uitvoerig.

Strasbourg - PSG in de Ligue 1 werd dit weekend op voorspraak van de lokale overheden uitgesteld. PSG-Dortmund in de Champions League wordt mogelijk achter gesloten deuren gespeeld. Over Barcelona-Napoli volgende week wordt er getwist.

In Duitsland wordt er ook druk vergaderd. Het ­advies van Volksgezondheid om evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen beter niet te laten doorgaan, kan ook het voetbal treffen. Het Champions League-duel tussen RB Leipzig en Tottenham van morgen vindt normaal gezien plaats met publiek.

Valencia - Atalanta (CL) en Getafe-­Inter (EL) zijn de enige wedstrijden achter gesloten deuren die de UEFA voor deze week heeft bevestigd. Over Olympiakos - Wolverhampton is er vandaag een meeting. In Griekenland zullen de stadions ook twee weken sluiten. Volgt straks iedereen?

“Cris, Cris, Cris.” Een match ­zonder publiek is wennen. Sfeer van een trainingssessie. Zie ook Juventus-Inter van ­zondagavond, de eerste topper zonder publiek. Schreeuwende coaches, bijsturende spelers, protesterende banken. Je hoort alles, maar je mist het animo en de druk van supporters. Het leeft allemaal wat minder. De muziek na een doelpunt hoeft niet op het hoogste volume te worden afgespeeld.

Imaginaire high fives

Cristiano Ronaldo liet zich niet kennen. Toen hij van de bus stapte gaf hij imaginaire high fives met de supporters die er niet stonden. Lachje en een knipoog. Juventus leed niet onder de afwezigheid van zijn supporters. De Oude Dame sloeg Inter uit de titelstrijd – de kloof bedraagt nu negen punten. Is de kampioensdroom van ‘Big Rom’ over?

Cristiano Ronaldo shaking hands with 'invisible' fans before the game tonight against Inter Milan. This is quality 😂 pic.twitter.com/LzTHqxg77Z FutbolBible(@ FutbolBible) link

Een onzichtbare Lukaku kreeg zijn team ook niet vooruit gesleept. Amper gedreigd, amper 14 baltoetsen op 75 minuten. Weinig ballen gezien, maar ook te veel balverlies en veel duels verloren van ­Bonucci en De Ligt. Lukaku zat in hun achterzak. Een kwartier voor tijd haalde Conte ‘Big Rom’ naar de kant. In stilte droop een ­ontgoochelde Duivel af. Het boegeroep zal hij niet gemist hebben. Niet alles is nadelig.