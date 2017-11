Straks burenstrijd in de Europese hoofdsteden: de meeste memorabele stadsduels in Londen, Madrid en Rome DMM XC GVS

Atlético – Real, Lazio - AS Roma en Arsenal – Tottenham . De voetbalfans krijgen dit weekend weer heel wat lekkers voorgeschoteld. Daarbij dus heel wat derby's, niet in het minst binnen de Europese hoofdsteden. Londen, Madrid en Rome maken zich allemaal op voor een fikse burenstrijd. Wij trokken de recente geschiedenis in op zoek naar enkele memorabele edities.

El Derbi Madrileño: de kus van Carrasco en de tors van Ronaldo

Geen Spaanse competitiewedstrijd, wel een Champions League-finale. Zowel in 2014 als in 2016 is de eindstrijd voor de ‘Beker met de Grote Oren’ in handen van Atlético en Real Madrid. In die laatste editie speelt Rode Duivel Yannick Carrasco een hoofdrol. Na de openingsgoal van Serio Ramos zoekt Atlético naarstig naar een gelijkmaker. Coach Diego Simeone kiest in de tweede helft vol voor de aanval, met een invalbeurt voor Carrasco tot gevolg. Onze landgenoot, voor de finale nog twijfelachtig met een enkelblessure, duikt tien minuten voor affluiten gevat op aan de tweede paal. 1-1, Atlético het delirium nabij. Ook Carrasco is buiten zinnen van vreugde. De flankaanvaller duikt bij de viering van zijn doelpunt onverhoeds de tribune in op zoek naar zijn geliefde, Noémi Happart.

Na een dikke smakkerd is Atlético klaar voor de verlengingen. De ‘rojiblancos’ slepen strafschoppen uit de brand, maar daarin gaat het pijnlijk mis. Real blijft dankzij Vazquez, Marcelo, Bale en Ramos foutloos, terwijl Atlético-verdediger Juanfran zijn elfmeter op de staak knalt. Niemand minder dan Cristiano Ronaldo kan het pleit beslechten. De Portugees viert in blote tors, Atlético en Carrasco blijven verweesd achter. Vanavond revanche?

Il Derby della Capitale: de selfie van het oudje

De zoveelste beladen derby tussen de twee Romeinse clubs. De eerste vijfentwintig minuten komt het vuurwerk vooral uit de tribune, tot Nainggolan balverlies lijdt. Lazio schakelt meteen om en straft het foutje van onze landgenoot volledig af: 0-1. Man in vorm Anderson zorgt vier minuten later voor een verdubbeling van de score. Het afstandsschot van de Braziliaan past perfect in de rechterbenedenhoek.

Na rust een totaal ander spelbeeld. Kapitein Francesco Totti, letterlijk en figuurlijk de aanvoerder van zijn manschappen, brengt AS Roma randje buitenspel in de 48ste minuut langszij. Opnieuw spanning in de partij. Lazio krijgt het moeilijk en trekt achteruit, de thuisploeg ruikt bloed. 25 minuten voor affluiten. Holebas brengt het leer voor doel, zij het ietwat te ver. Geen probleem, denkt Totti. Het clubicoon heeft plots een acrobatische sprong in huis en werkt de voorzet alsnog in doel. Een pareltje.

Opvallend: Totti viert de gelijkmaker door een selfie te trekken met de supporters. Een geplande actie, geeft de Italiaan achteraf mee: “Ik heb er de hele week al over nagedacht. Hoewel het hip is, neem ik zelf zelden selfies, omdat ik mijn privéleven ook privé wil houden. Maar dit was een speciaal moment, iets om voor langere tijd te onthouden.” Zeker en vast. Op zijn ééntje een 0-2-achterstand ombuigen, AS Roma-legende Fransesco Totti flikt het in januari 2015 op 39-jarige leeftijd.

#RomaLazio: #TottiSelfie Part 2 Behind the scenes pic.twitter.com/zSgqJzklYk AS Roma(@ OfficialASRoma) link

North London derby: de wereldgoal van Bentley

In het seizoen 2008-2009 krijgen we op de tiende speeldag van de Engelse hoogste voetbalklasse een van de meest memorabele duels uit de Premier League voorgeschoteld. Hoofdrolspelers van dienst: Arsenal en Tottenham. Al voor de aftrap worden de gemoederen opgehitst, Fabregas geeft doodleuk mee dat zelfs de damesploeg van Arsenal kan wedijveren met dit Tottenham – met een 5 op 27 rotslecht aan het nieuwe seizoen gestart. Ondanks coach Harry Redknapp sinds kort de hoofdtaken op zich neemt, lijken de Spurs in de Noord-Londense derby bij voorbaat een vogel voor de kat.

Maar blijkbaar prikkelen de uitspraken van Fabregas ene David Bentley, want wat de rechtermiddenvelder na 13 minuten uit zijn sloffen schudt, is om duimen en vingers van af te likken. In het Emirates Stadium zien 60.000 fans hoe de Brit vanop zo’n 35 meter na een heerlijke controle verschroeiend uithaalt. Superlatieven schieten tekort, maar de thuisploeg is wonderwel niet van slag. Voor de koffiepauze brengt Silvestre de bordjes weer in evenwicht, waarna The Gunners het commando helemaal overnemen. Na 70 minuten topvoetbal pronkt de 4-2 op het scorebord. De troepen van Arsène Wenger zegezeker, toch?

Fout, want dan moet het echte spektakel nog losbarsten. Minuut 89: Jermaine Jenas krult na een lange rush het leer heerlijk in de verste hoek. Minuut 90: Aaron Lennon duwt de onverhoopte gelijkmaker binnen nadat Modric het doelhout liet trillen. De ontlading bij de bezoekers is enorm. 4-4 na een waar spektakel, worden we straks opnieuw verwend?

