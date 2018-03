Straffe beelden: Nederlandse politie drijft dronken Engelse fans uit elkaar, zo'n 100 supporters opgepakt MDB

24 maart 2018

15u21

Bron: ANP 1 Buitenlands Voetbal De Nederlandse politie heeft gisterenavond zo'n honderd Engelse voetbalsupporters opgepakt in Amsterdam voor de oefeninterland van Nederland tegen Engeland. De dronken fans maakten het te bont in de Amsterdamse straten, maar de meesten zijn vandaag wel weer vrijgelaten laat ANP weten. Ze zijn weggestuurd met een boete op zak.

#NEDENG English football fans and police. Zeedijk Amsterdam pic.twitter.com/zNTfMLP9sq via @stijndevries Evert van Kuijk(@ evertvankuijk) link

Op beelden is te zien hoe de politie de handen vol had met honderden Engelse supporters. Zo werd er (zoals in onderstaande beelden te zien) met flessen gegooid naar de ordediensten, trachtten de fans te naderen op de politie om dan na een charge op hun stappen terug te keren.

Acht mensen, onder wie twee Nederlanders, zitten nog vast en worden gehoord voor hun aandeel in de rellen en geweld tegen agenten. Van de 102 verdachten hebben 35 de nacht doorgebracht in een cellencomplex.

Het grootste deel van de hooligans is opgepakt voor verstoring van de openbare orde. Sommigen gooiden flessen naar de politie. Eén Engelse voetbalsupporter die een politieman had mishandeld, raakte bij zijn aanhouding gewond en moest naar het ziekenhuis. Een Nederlandse arrestant wordt verdacht van mishandeling van een steward in de ArenA, de ander is aangehouden voor openlijke geweldpleging in een kroeg. Nederland verloor gisteren de oefeninterland uiteindelijk met 0-1 van Engeland.