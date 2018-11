Straf verhaal van matchfixing in Cyprus: Roemeense voetballer deed zich voor als scheidsrechter om geld te verdienen voor zieke vader XC

19 november 2018

14u02

Bron: Gazeta 1 Buitenlands Voetbal Opvallend verhaal in de Roemeense Gazeta. Matchfixers lieten Alin Stoica, een Roemeense (onbekende) voetballer, oefenmatchen fluiten op Cyprus om zelf op die wedstrijden te gokken. Stoica speelde het spelletje mee, omdat hij geld nodig had voor zijn zieke vader.

Voor de duidelijkheid: deze Alin Stoica (30) is niet het gewezen wonderkind van Anderlecht. Gewoonweg een naamgenoot. Terug naar het matchfixing-verhaal. Stoica kreeg de vraag van de Letse verdediger Kirils Grigorovs om zich voor te doen als scheidsrechter en in Cyprus enkele matchen te leiden. En zo gebeurde, in 2016.

Stoica-die ook enkele Roemeense ‘assistenten’ naar Cyprus meenam- kreeg per wedstrijd 500 euro van Grigorovs. De Roemeen ging akkoord, omdat hij geld nodig had voor zijn zieke vader. “Mijn ouders zaten in Turkije, waar mijn vader een kankerbehandeling kreeg. Eerder werd ons verteld dat mijn papa slechts twee maanden meer te leven had. In Turkije werd gezegd dat hij 60% overlevingskans had. Maar de therapie daar had wel een prijskaartje van 40.000 euro”, vertelt Stoica in de Gazeta.

1.000 euro per match

Stoica had geld nodig, maar wilde toch stoppen na zijn eerste gefloten wedstrijd. “Toen werd ik door Grigorovs alsnog overtuigd om te blijven. Hij gaf me prompt 1.000 euro per match. En ik accepteerde het geld.” Die 1.000 euro kreeg hij uiteraard niet zomaar. “Grigorovs vroeg me om in het voordeel van een team te fluiten. Bijvoorbeeld: wanneer iemand buitenspel staat, toch laten doorspelen. Doelpunten afkeuren. Fouten uitvinden.”

Wedstrijdvervalsing. Zo konden matchfixers gokken op de partijen die Stoica floot. Uiteindelijk zou de Roemeen in Cyprus vijftien vriendschappelijke wedstrijden geleid hebben. “Ik schaam me voor wat ik gedaan heb”, luidt het bij Stoica. Naar verluidt zouden ook andere Roemenen, Portugezen en Letten in Cyprus hebben gefloten.

“Het geld dat ik kreeg, heb ik naar mijn ouders gestuurd. Zij wisten niet hoe ik aan die grote som kwam. Maar eerlijk: ik zou het opnieuw doen. Mijn papa heeft me nu eenmaal mijn leven gegeven”, aldus Stoica, wiens vader intussen helemaal hersteld is van zijn ziekte.